新莊3歲童公園遇襲調監視器卻模糊 議員陳世軒籲汰換老舊設備

民眾黨新北市議員陳世軒在議會質詢，針對新莊區黃城公園發生一起3歲孩童遭陌生人攻擊，家屬向警方申請監視器畫面，卻發現因畫質模糊，無法清楚還原案發過程。（陳世軒提供）

2025/06/02 19:59

〔記者羅國嘉／新北報導〕公園應是市民親子同樂、安心休憩的重要空間，但民眾黨新北市議員陳世軒今（2）日在議會質詢，針對新莊區黃城公園發生一起3歲孩童遭陌生人攻擊，家屬向警方申請監視器畫面，卻發現因畫質模糊，無法清楚還原案發過程。陳實地查勘也證實此事，建議市府編列預算全面汰換老舊監視器、優先部署於治安風險區，擴增監視器點位並導入大數據分析、提升公園監視器覆蓋率、建立定期檢修制度。

農業局長諶錫輝表示，如果因治安與公共安全等議題或為犯罪性預防，公園監視器設置與否議題，將協助邀集警察單位、維護單位辦理現勘及評估設置必要性。

請繼續往下閱讀...

陳世軒指出，該起事件發生於今年3月，受害孩童頭部遭攻擊導致血流不止，案發後家屬向警方申請調閱監視器，卻發現因畫質模糊、影像斷格，無法清楚還原案發過程，讓人痛心。他親自實地調閱後也證實，黃城公園的監視器畫面模糊不堪，甚至多處畫面顯示「故障中」，形同虛設。

陳世軒表示，目前新莊區公園監視器中，有高達43處為無畫面、故障或維修中，且新莊區近一半的公園多數安裝於2006年前後，使用已近20年，遠超過監視系統5至10年的實際壽命。由於監視器長期暴露於戶外風吹日曬，加上台灣供電穩定性不佳，老化速度更快。

陳世軒說，新莊區目前公園監視器覆蓋率僅33％，意味著近七成的公園毫無監控設施。而根據統計，新莊近3年平均每年發生約24件公園刑案，去年全新北市更高達250件，凸顯公園治安問題不容忽視。

面對市民安全受威脅，陳世軒提出4大建議，包含編列預算全面汰換老舊監視器，提升畫質與穩定度、擴增監視器點位並導入大數據分析，優先部署於治安風險區、提升公園監視器覆蓋率，杜絕監控死角、建立定期檢修制度，避免長期黑畫面與設備閒置情況發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法