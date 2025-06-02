台南佳里牛蒡節6/7登場！牛蒡冰淇淋、牛蒡茶葉蛋免費嘗

牛蒡茶葉蛋超美味，可能成為佳里區農會下一個新商品。（記者楊金城攝）

2025/06/02 18:59

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里區農會6月7日將在佳里公園舉辦「佳里好蒡」產業文化活動，推出親子牛蒡蛋捲DIY，也提供牛蒡肉包、牛蒡香腸、牛蒡冰淇淋、牛蒡茶葉蛋共300份供民眾免費品嘗，牛蒡商品優惠賣。

佳里牛蒡節並安排音樂、舞蹈表演、在地青農及佳里商圈農產品展售、農民節表揚及愛心公益活動，讓更多人認識佳里農業發展成果、特色農產品。

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佳里區農會理事長陳振華、常務監事陳世輝、總幹事楊豐賓、台南市農會總幹事吳嘉仁今天（2日）為「佳里好蒡」宣傳，農會新產品「牛蒡茶片、茶包禮盒」發表亮相，農會生產的 牛蒡產品已有牛蒡茶片、牛蒡茶包、牛蒡雞、牛蒡脆餅、牛蒡麵，都賣得嚇嚇叫，有6種口味的牛蒡脆餅更是太熱銷，農會常被催貨。

佳里牛蒡在30多年前全盛時期種植超過2000公頃，但因人工短缺、農村人口老化影響，種植面積逐年縮減，今年只有20公頃，收成量因低溫、下雨、產季延後，下探剩300公噸，以內銷為主，加工較多，新鮮牛蒡平均單價為每公斤50元上下，少數外銷美國。

楊豐賓表示，牛蒡的營養豐富，有「平民人蔘」美譽，也好比「威而鋼」，牛蒡節除推廣佳里牛蒡產業，農會並創新網路行銷管道、研發新產品，有消費者的支持，提高農民收益，才能提升牛蒡種植面積。

「佳里好蒡」7日將提供牛蒡肉包、牛蒡香腸、牛蒡冰淇淋、牛蒡茶葉蛋免費品嘗，農會新產品牛蒡茶片、茶包禮盒也將上市，活動當天有優惠價。（記者楊金城攝）

佳里農會的牛蒡脆餅時常賣到缺貨。（記者楊金城攝）

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