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    5生肖六月旺到炸！轉換跑道正是時候

    火星與月亮強烈交會，六月是職場轉變與提案執行的絕佳時機。示意圖。（資料照）

    火星與月亮強烈交會，六月是職場轉變與提案執行的絕佳時機。示意圖。（資料照）

    2025/06/02 22:35

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕塔羅牌老師愛菲爾於臉書發文指出，六月在火星與月亮的強烈交會下，帶來滿滿行動力與情緒張力，是實現職涯轉變的最佳時機！火星象徵衝勁與執行力，月亮則代表情感與直覺，兩者結合意味著行動與內心渴望同步，讓「投履歷、提企劃、轉換跑道」更容易成功。愛菲爾點名五大生肖最能受惠這波星象能量，若有求職或轉職打算，務必把握。

    生肖虎：勇者無懼，開創新局

    屬虎的朋友在六月將感受到火星加乘的行動力與企圖心。對現況感到倦怠或發展受限者，有望鼓起勇氣挑戰過去不敢投遞的高門檻職位；同時創意爆棚，提出的新企劃案也可能受到上司青睞，為團隊注入新動能。把握直覺、快速行動，六月是拓展事業的關鍵期。別害怕跳出舒適圈，適時傾聽他人建議，可讓成功機率倍增。

    生肖馬：快速變現，掌握機遇

    屬馬者六月行動力與思維力雙雙爆棚，特別擅於察覺市場趨勢，擇職精準。火星助攻下，無論是投履歷或提企劃，都容易一擊即中，特別適合應變力強、技能多元的工作機會。保持彈性與開放心態，別被過往模式綁住。六月適合突破與轉換，也需兼顧細節與承諾，確保長遠價值。

    生肖狗：累積實力，展現價值

    過去默默耕耘、穩紮穩打的屬狗朋友，六月將迎來開花結果的時刻。你累積的專業能力正好派上用場，不妨勇敢出擊，挑戰更高難度的職位或計劃，實力將成為最強武器。愛菲爾建議：相信自己的經驗與判斷。面試與提案時聚焦在責任感與解決問題的能力，必要時可請教前輩意見，少走彎路。

    生肖豬：直覺指引，突破框架

    屬豬的朋友本月直覺靈敏，具備果斷力。特別適合跨界或非傳統性質的職位，能發揮創新視角與柔性魅力，在職場找到全新定位。信任內在聲音，勇敢跳脫舊有框架。記得讓創意更具體、易於理解，將有助於打動面試官與決策者。

    生肖羊：人脈助攻，擴展連結

    屬羊者六月人際運旺，善於協調與溝通的人格特質將成為投履歷與提企劃的強力後盾。若能善用人脈推薦，將更容易取得面試與合作機會。多參加產業交流活動，擴大人脈網。在強調團隊合作的同時，也別忘了展現自己的專業實力，兩者並行才能長遠發展。

    以上為民俗說法 僅供參考

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