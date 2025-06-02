土庫飄進異國香 黃若涵用奧地利甜點闡述家人的愛

黃若涵、Thomas夫婦倆在土庫小鎮成立奧地利甜點店面，2人一同扶持，將甜點加入親情溫暖。（記者李文德攝）

2025/06/02 19:49

〔記者李文德／雲林報導〕雲林土庫鎮有間奧地利廚房，販賣如休伯納捲、雪緞蛋糕等奧國甜點，受不少饕客喜愛。不過從工作室到擁有店面，卻是黃若涵與奧地利籍丈夫Thomas歷經了婚姻危機、家人病故、店面低潮等故事，現在對於兩人而言，不只是找回「團聚」願望，更想帶給每位客人不同的異國風情。

37歲的黃若涵與42歲的Thomas結縭多年，兩人分別擔任了布料代理商、工程師，不過遠嫁奧國，文化、語言隔閡，加上先生偶爾需出國工作，漸漸讓黃若涵產生不安全感，2020年她帶一雙兒女回故鄉土庫，更照顧因病不便的爸爸。黃若涵經過在地教會姊妹的引導，開始做起休伯納捲，慢慢開起團購。

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黃若涵表示，因遠嫁奧地利較鄉村地區，與奧國婆婆也習得烘焙好手藝，回想曾在奧國聖誕市集裡面，有一對姊妹在做休伯納捲，因此在家裡研究此項甜點，想不到慢慢做出好口碑，陸陸續續在自家小廚房做出了蘋果塔、雪緞蛋糕等甜點。

隔年Thomas決定放棄百萬年薪的工程師工作，為了愛留台。兩人從小廚房工作室躍升為一處店面。黃若涵表示，為了讓先生適應環境，更將店面打造L型建築加上庭院，更貼近奧國風，讓丈夫安心工作。

黃若涵說，此地已成為一家人相處生活的地方，這裡就是「團聚」之處，雖店面經營不久後，父親不敵病魔離開，加上經營困難，雙重低潮下，曾想過是否要結束營業，不過對於此地情感難以割捨，最後夫婦倆還是選擇讓充滿「親情」的奧國甜點能夠在土庫飄香。

黃若涵指出，店內的休伯納捲、雪緞蛋糕、蘋果塔意義不凡，都是每個家族成員都有參與，承載了「家人陪伴」，更是這間奧地利廚房精神所在。希望未來帶給大家對於奧地利文化有更多不同的認識，舉辦各式活動將這地方作為文化交流之處。

Thomas寧願放棄百萬年薪的工程師工作，為愛陪妻子在土庫鎮烘焙奧國甜點。（記者李文德攝）

黃若涵、Thomas夫婦倆在土庫小鎮成立奧地利甜點店面，2人一同扶持，將甜點加入親情溫暖。（記者李文德攝）

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