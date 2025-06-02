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    首頁　>　生活

    超詭異！「土地公」猛搖鈴沿路要零錢 彰化店家傻眼

    街頭偶爾可見有人穿戴土地公神偶沿街索討零錢。圖為以前討零錢事件，非本文人物。（資料照）

    街頭偶爾可見有人穿戴土地公神偶沿街索討零錢。圖為以前討零錢事件，非本文人物。（資料照）

    2025/06/02 18:59

    〔記者湯世名／彰化報導〕有民眾連日來在彰化市華山路、永樂街、民族路等街道看到1尊由人裝扮的土地公神偶，沿街搖鈴並向民宅、店家「隨喜」索討零錢，由於神偶外觀老舊退色，覺得模樣有點嚇人；照片PO網後掀起熱烈討論，有網友說這種大部分是騙吃騙喝的，根本不是廟方人員，不過也有人認為這種「假土地公」只是討一點小錢而已，又不偷不搶，若覺得有緣，就給他幾十塊零錢當作結緣。

    有網友說，以前街頭常見這種穿戴土地公神偶的人，沿街向民眾、店家索討50、100元不等的零錢，不過由於神偶裝多半都很老舊，有的甚至還破破爛爛的，把土地公的形象都給搞壞了；另有網友說，穿戴土地公神偶是為了求財，店家則是為了發財，添個1元10元或100元，都是看自己心意，讓錢滾錢這樣想就好了。還有人說，最近天氣炎熱，能穿這一套沿街走路也不容易，他也沒騙錢，給與不給都隨喜。

    不過也有網友說，有一次土地公神偶忽然出現在背後，他和孩子們都被嚇到，小孩嚇到尖叫，他趕緊帶小孩逃離。另有人說曾經看過土地公神偶沿途「隨喜」，但面具底下的人幾乎不出聲，有時就站在門口好幾分鐘，若不給錢還揮之不去，如果只有老弱婦孺在家，恐怕會受到驚嚇。有人則說確實看過這個民眾扮成土地公沿街索錢，他都給20元，不過下回若扮成濟公應該比較好賺。

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