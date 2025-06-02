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    屏東「不老玩家」郵輪巴士今起報名 樂齡族免費體驗沿山公路之美

    行程包含走訪最美微笑吊橋─山川琉璃吊橋。（記者羅欣貞攝）

    行程包含走訪最美微笑吊橋─山川琉璃吊橋。（記者羅欣貞攝）

    2025/06/02 18:53

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府推動環境教育，今年推出全新升級版「不老玩家」凰金遊程，專為55歲以上樂齡族群打造，即日起開放報名，預計招募10位參與者，本月18日免費搭乘「台灣好行－185沿山可愛咖」郵輪巴士，一覽沿山公路之美。

    屏東縣政府今天（2日）指出，此次「不老玩家」活動延續2023年首創的「小玩咖」郵輪巴士環教體驗活動，當時累計吸引超過300名國小學童參加，且廣獲家長與學校好評。今年特別擴大族群範圍，鼓勵銀髮族走出戶外、認識土地，透過環境教育與樂齡旅遊結合，深化民眾對地方永續的認同與實踐。

    活動將於本月（6月）18日舉行，行程包含走訪最美微笑吊橋、漫遊涼山遊憩區、品嚐隘寮社區特色荊牌套餐、在屏東可可巧克力園區手DIY可可脂舒緩膏、參訪萬金聖母教堂，以及享受銘泉農場金鑽鳳梨下午茶與採果體驗，一覽大武山下最美沿山公路風光。

    屏東縣府交旅處表示，為落實環教推廣，活動優先錄取具備環境教育實務經驗或相關背景的報名者，報名時須檢附證明文件，並採抽籤決定最終名單。

    報名期限自即日起至6月8日止，抽籤結果將於6月10日公布。屏東縣政府歡迎熱愛學習、樂活不老的樂齡族，一同搭上這班知性又樂趣滿載的環教郵輪巴士。相關報名資訊可至「屏東go交通－屏東縣政府交通旅遊處」Facebook 粉絲專頁查詢。

    「185沿山可愛咖」郵輪巴士。（屏東縣政府提供）

    「185沿山可愛咖」郵輪巴士。（屏東縣政府提供）

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