屏市國運中心挨批對身障朋友停車不友善 公所：重劃停車位

身障車位設置在人行道上，還被腳踏車占用。（記者葉永騫攝）

2025/06/02 18:55

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市國民運動中心的人行道上畫有機車停車格及身障停車位，但是機車不能騎上人行道，依規定只能用牽的，但多數民眾不願意牽車，常常違規騎車上人行道，而身障人士如果依交通規定執行，光是牽車就無法負荷，引發爭議，屏東市公所表示，將會重新畫設身障停車位，也籲請民眾要依規定停車，避免受罰。

屏東市國民運動中心去年曾因為有人不斷檢舉機車騎上人行道，屏東警方開出了200多張的罰單，引發不少爭議，當時縣議員曾義雄還邀請的屏東市公所、警方針對機車的停車問題進行研議，事後也增設了不少機車停車位，近日又有身障朋友反映國運中心對身障者停車不友善，身障車位劃在人行道上，依規定要下車後牽車到停車位，否則被罰，縣議員梁育慈就批評，一般人牽車都覺得很吃力了，何況是身障朋友，根本無法執行，如果騎機車又會被警方開單告發，認為縣府有必要協助管理的市公所處理及增設機車位。

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屏東市公所表示，國民運動中心的機車停車位去年已檢討過一次，增設了不少的機車停車位，但仍有許多的民眾覺得停車太遠而違規停車，對於身障車位設在人行道上的動線有問題，市公所初步檢討將拆除部分的人行道磚，設立專屬的身障機車停車位，讓身障者能夠從道路直接行駛到停車位上。

身障朋友停在貼有不能停車的地方。（記者葉永騫攝）

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