屏縣屢傳犬隻攻擊事件 議員要求縣府加強管理高風險犬隻

屏東縣政府農業處針對農業部公告的比特犬等攻擊性犬種列冊並不定期前往稽查飼養情形。（圖由屏東縣政府提供）

2025/06/02 18:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣近幾年不時傳出犬隻攻擊人或動物事件，多位屏縣議員今天（2日）均要求縣府加強管理高風險犬隻，農業處強調，針對危險性犬隻及無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄的犬隻均有列冊，且不定期查訪，會持續加強相關措施。

屏縣春日鄉2021年發生比特犬咬死幼童事件、隔年縣內又有一隻比特犬混種狗咬傷女童，今年4月內埔鄉傳出比特犬咬死柴犬案喧騰一時，沒想到5月屏東市又有柴犬及飼主被惡霸犬咬傷；屏東縣議員陳揚、李世淦等人今天均就相關問題提出質詢。

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縣議員陳揚表示，根據2023年度全國家犬數量調查結果統計，屏縣家犬估算數為6萬7967隻，為六都之外第二高，根據比特犬登記數量，屏東全國第二多，這些數據僅包含已完成登記備查的比特犬，實際飼養數量可能更高，他認為縣府作為嚴重不足，包括是否曾接獲通報或鄰里反映發生問題的犬隻具危險性？是否建立高風險犬隻管理名單並實地查訪？對於危險犬隻稽查與防範措施是否僅止於紙上？

屏東縣政府農業處長鄭永裕答詢時表示，針對危險性犬隻及無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄的犬隻均有列冊，且不定期前往稽查飼養情形，並加強飼主管領責任，包括出外嘴罩、牽繩之查察。屏東縣已公告實施動物保護自治條例，明確規範飼主的權責，會落實執行。

農業處統計，農業部公告的攻擊性犬種，屏縣已登記在養隻數包括比特犬479隻、獒犬118隻、紐波利頓犬1隻，另日本土佐犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬均為零，合計共598隻。

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