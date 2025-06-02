外國人吃不慣台灣綠豆湯？竟因「沒加海帶」網驚：根本不搭

外國人竟喝不慣台灣綠豆湯，引起網友熱議。示意圖。（資料照）

2025/06/02 22:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕綠豆湯是台灣夏季經典的消暑飲品，不過在香港，這道甜品的做法卻有些不同，他們會將海帶、陳皮、香草等配料搭配綠豆湯食用。對此讓一名網友感到十分驚訝，現在才知道原來香港的綠豆湯竟然會「加料」。貼文曝光後，引起眾多網友熱議論。

網友在社群平台Threads發文說，來自香港的朋友和他反映，台灣的綠豆湯喝起來有點不習慣，當原PO一問之下才得知，原來是因為台灣的綠豆湯沒有加「海帶」，後來原PO好奇查詢，才發現原來香港的綠豆湯不只有加海帶，還會加陳皮、香草等搭配食用。

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貼文曝光後，讓不少網友感到震驚，「嚇到馬上問了正在聊天的香港朋友」、「我有朋友家四神湯是喝甜的，無法接受」、「我第一次喝到香港綠豆湯也感覺好奇怪，為什麼綠豆湯要放海帶」、「新知識啊」、「像是我第一次去香港的時候，被加了水煮蛋的糖水震驚到」、「內心很衝擊，根本不搭」、「我當年吃到整個崩潰，還我正常綠豆湯啊」。

另外，也有喝過的網友分享，「我上個月去香港，真的在機場貴賓室吃到這個！原來不是我的錯覺，真的是綠豆湯+海帶，吃不太懂」、「香港的海帶綠豆沙跟陳皮紅豆沙，超級好喝的啊」、「香港古早味的綠豆沙還會加豬油」、「香港的綠豆湯=綠豆糖水，甜的，加海帶也不會腥，就是增加口感。陳皮的話加紅豆湯比較多」。

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