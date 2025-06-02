為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台大個人申請放榜中一中83人錄取 20人攻進電機、資工

    台中一中第一階段83人錄取台大，20人攻進電機、資工。（記者蘇孟娟攝）

    台中一中第一階段83人錄取台大，20人攻進電機、資工。（記者蘇孟娟攝）

    2025/06/02 18:47

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台大今（2日）個人申請今放榜，台中一中第一階段升學共83人錄取台大，其中有7人錄取台大醫科，至於近來受AI及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳效應，一中今年有11人錄取台大電機、9人錄取台大資工及7人錄取台大物理；台中女中也有46人錄取台大，3人上台大醫科。

    台中一中指出，今年包括個人申請及繁星管道等有83錄取台大，其中個人申請有70人錄取台大，其中有7人錄取台大醫科，1人錄取台大牙醫；至於近來超夯的電機與資工相關科系，今年一中生有11人錄取台大電機，9人錄取資工、7人錄取物理系。

    中一中教務主任陳孟宏指出，其中台大醫科錄取數跟去年差不多，去年錄取8人，今年錄取7人，至於台大資工比去年多3人，物理系更比去年多5人之多，AI效應影響學生選系仍明顯。

    陳孟宏指出，中一中錄取台大的成績愈來愈好，在師生共同努力下，今年數學A雖被考生說是大魔王，但一中學生成績表現穩定，自然科更有超過150人達到滿級分，全校有2/3學生達頂標，也是讓學生展現好成績的關鍵。

    台中女中今年也有46人錄取台大，有3人上台大醫科、1人錄取台大資工，另有2人錄取台大法律、5人台大經濟及2人錄取國際企業系。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播