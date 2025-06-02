台大個人申請放榜中一中83人錄取 20人攻進電機、資工

台中一中第一階段83人錄取台大，20人攻進電機、資工。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/02 18:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台大今（2日）個人申請今放榜，台中一中第一階段升學共83人錄取台大，其中有7人錄取台大醫科，至於近來受AI及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳效應，一中今年有11人錄取台大電機、9人錄取台大資工及7人錄取台大物理；台中女中也有46人錄取台大，3人上台大醫科。

台中一中指出，今年包括個人申請及繁星管道等有83錄取台大，其中個人申請有70人錄取台大，其中有7人錄取台大醫科，1人錄取台大牙醫；至於近來超夯的電機與資工相關科系，今年一中生有11人錄取台大電機，9人錄取資工、7人錄取物理系。

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中一中教務主任陳孟宏指出，其中台大醫科錄取數跟去年差不多，去年錄取8人，今年錄取7人，至於台大資工比去年多3人，物理系更比去年多5人之多，AI效應影響學生選系仍明顯。

陳孟宏指出，中一中錄取台大的成績愈來愈好，在師生共同努力下，今年數學A雖被考生說是大魔王，但一中學生成績表現穩定，自然科更有超過150人達到滿級分，全校有2/3學生達頂標，也是讓學生展現好成績的關鍵。

台中女中今年也有46人錄取台大，有3人上台大醫科、1人錄取台大資工，另有2人錄取台大法律、5人台大經濟及2人錄取國際企業系。

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