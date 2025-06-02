「紅藍立可白」藏玄機？廠商曝包裝設計 網驚：長知識了

網友好奇，紅色和藍色立可白究竟有何差異，引來廠商說明真相。（擷取自Threads）

2025/06/02 19:30

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕市面上常見的立可白包裝五花八門，讓不少消費者對紅色與藍色的款式感到困惑。對此網友發文詢問，不同顏色的是否在功能上有所差異，引發熱議。貼文曝光後，廠商也親自回應，澄清兩者內部液體完全相同，僅是提供不同外觀選擇，方便消費者依喜好挑選，並無功能上的差別。

網友在社群平台Threads發文說，自己從小學用立可白到出社會，始終不理解紅色包裝與藍色包裝的差別，並曬出兩款市售的立可白照片，對此也讓原PO好奇，究竟這兩款在使用或功能上，有甚麼明顯的差異？

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貼文曝光後，不少網友指出，「紅瓶是兩粒鋼珠!藍綠筆都是一條鐵棒!」、「紅色是適用水性原子筆，藍色是適用油性原子筆」、「紅瓶用途適用於影印紙或一般書寫紙張；藍瓶用途適用於傳真紙、熱感紙、收銀紙等光滑紙面」、「印象中我小學時，紅色那瓶是普通的沒有速乾，藍色長方條的是速乾型，這兩款比較常見，然後那個立可白的味道，在我小學的時候，似乎有種開胃的功能，聞到味道會有肚子餓的感覺」。

廠商香港Pentel也在貼文留言說，「以前紅藍兩款的墨液是真的不同喔，不過紅色是速乾款，藍色是水油性筆通用款，現在紅色和藍色修正液裏填充的液體是一樣的，同樣有速乾功能，所以原則上功能沒有分別，是為了大家在包裝上有更多顏色選擇，才推出了兩款顏色」。

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