屏榮高中畢業生獎品是「衣架」 PO網暴紅

屏榮高中得獎畢業生收到的獎品─衣架。（讀者提供）

2025/06/02 19:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣屏榮高中今天（2日）舉行畢業典禮，今年有5百多位畢業生，其中1百多位上台領獎的畢業生們，收到學校用紅色包裝紙包裝的禮物，拆開一看是一付衣架。

有學生將開箱影片PO網，引起網友熱議，有人說，可以拿回家給媽媽曬衣服用，也有家長打趣說「是要家長用來鞭策孩子好好讀書嗎？」；校長李欣蔓解答說，有「把你的信念掛起來、堅持下去」、也有「衣架象徵衣服的家，也象徵你不論走到哪裡，屏榮永遠歡迎你回家」的意義。

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其實屏榮高中從2023年起就送受獎畢業生衣架，校長李欣蔓表示，今天「衣架」火了，她想和各界分享一下這個特別的禮物背後的小故事；這份「衣架」的靈感來自於2023年4月學校教師參加的薩提爾成長研習活動，當時有個抽卡環節，一位老師抽到的正是「衣架」。他當時笑著說：「我常常把責任一件件掛在自己身上，就像衣架一樣實際。」，這句話令人印象深刻，也深深觸動她。

李欣蔓表示，於是2023年起衣架就成為送給畢業生的祝福物之一，這份衣架，不只是實用的物品，更是一個提醒。學校在送出的衣架旁，也貼了一張卡片解釋意義，上面寫到「21天效應，從生活開始！把你的信念掛起來、堅持下去，養成成功的習慣，習慣就會帶你走向成功。衣架象徵「衣服的家」，也象徵你不論走到哪裡，屏榮永遠歡迎你回家。」

李欣蔓表示，送東西最重要的是心意與意義，願這個溫暖又實在的小禮物，陪伴每位畢業生迎向更好的未來；因為今天衣架引起各界討論，她也請學校老師，將衣架背後代表的意義，和學生們好好分享。今天就有畢業生和家長一起到校長室拜訪她，說衣架與小卡讓他們很感動，畢業後一定會「回家」來。因此，學校明年也會繼續送衣架做為祝福禮。

屏榮高中印製了小卡向學生說明衣架方意義。（記者羅欣貞攝）

校長李欣蔓說明衣架代表的意義。（記者羅欣貞翻攝）

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