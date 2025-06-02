打開大北門交通 南市爭取西港南41延伸跨曾文溪大橋

立委林俊憲（右起）、交通部部長陳世凱、立委郭國文、台南市府副秘書長殷世熙會勘西港南41線（左直）、南40線（左橫）拓寬案。（記者楊金城攝）

2025/06/02 18:05

〔記者楊金城／台南報導〕因應南科發展效應外溢，曾文溪將新建兩座跨溪大橋，除了南科至麻豆的烏橋中路拓寬案已獲中央核定36億9千萬元，明年動工，南市也爭取西港南41線拓寬南延跨越曾文溪，打開大北門交通瓶頸，預估興建費用高達71億元。

立委郭國文、林俊憲今天（2日）會勘西港區道南41線、曾文溪堤外道路南40線，爭取中央核定南41線向南延伸跨越曾文溪，連結安南區新吉工業區至台江大道，交通部部長陳世凱表達支持。

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林俊憲指出，西港大橋是台灣前5名的塞車大橋，目前已有交通改善計畫，也在曾文區爭取到烏橋中路延伸跨曾文溪大橋，但大北門區也需要新大橋來做交通疏解。

郭國文說，南科烏橋中路跨曾文溪大橋已獲核定36億9千萬，麻豆段的南40線拓寬改善核定2.8億元，預計明年動工，可疏解台19甲線麻善大橋、台19線西港大橋的車流，南41拓寬南延、南40線改善工程則可疏解台19線西港大橋、台17線國聖大橋的壅塞，打開大北門區佳里、西港、七股往安南區、南科的路網，交通建設要先行，未來在曾文溪北岸設立南科衛星工業區才能真正發展地方。

南市工務局表示，南41線延伸案總長10.7公里，總經費約71.3億元，含用地取得、建設期程5年，預計2030年完成，其中第一期優先路段為南41線佳里區佳南路至南40線，長5公里，總經費約19.34億元。第二期後續工程為跨溪大橋經新吉至台江大道。

台南市府副秘書長殷世熙說，目前市府已編列約2億用地徵收，待土地變更完成，將申請列入內政部國土署的道路生活圈計畫。

至於曾文溪北岸堤外道路南40線，配合烏橋中路、南41跨曾文溪大橋，也爭取拓寬改善，規劃南40線從西港大橋到麻善大橋路段改善，未來再延伸至官田，串聯西港、七股、麻豆和官田區。

南市工務局簡報爭取西港南41線拓寬南延跨越曾文溪。（記者楊金城攝）

南市爭取南41線從佳里、西港拓寬南延跨越曾文溪至安南區台江大道的預計路線。（記者楊金城攝）

立委郭國文（前左二）強調南市爭取核定西港南41線拓寬南延跨越曾文溪的重要性。（記者楊金城攝）

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