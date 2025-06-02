宜蘭太平山中央階梯標示牌升級 遊客不必再問「還要走多久」

宜蘭太平山中央階梯標示牌升級，讓人一目了然，遊客不必再問「還要走多久」。（太平山遊樂區提供）

2025/06/02 17:37

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區中央階梯有496階，是通往園區各大遊憩據點的重要通道，沿途指示牌最近全面升級更新，讓拾階而上遊客一眼看出「還要走多久」，另階梯兩側的紫葉槭陸續綻放紫紅色新葉，以夏季楓紅風貌迎賓。

太平山中央階梯起點在遊客中心旁，所經之處有不少遊憩據點，採用階數標示，像是第164階雲海咖啡館，210階蹦蹦車站，松羅亭250階，原太平山俱樂部367階，終點是496階的太平山鎮安宮。

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遊客爬上中央階梯時，經常說出「還要走多久」之類口頭禪，林業及自然保育署宜蘭分署以里程數概念，每隔50階標示階數，但標示牌歷經日曬雨淋後破損，宜蘭分署5月底汰舊換新，換上加大版的牌面，讓遊客一目了然，營造更優質的旅人友善設施。

此外，太平山中央階梯兩側的紫葉槭樹葉已變成紫紅色，隨著日照時間增加，葉片顏色會更為火紅，茂密的紫葉槭連成一片，形成紅葉隧道，放眼望去，宛如是夏季楓紅美景，觀賞期可持續到9月。

太平山中央階梯所到之處的遊憩據點，採用階數標示。（太平山遊樂區提供）

中央階梯終點是496階的太平山鎮安宮。（太平山遊樂區提供）

太平山中央階梯兩側的紫葉槭綻放紫紅色新葉，以夏季楓紅風貌迎賓。（太平山遊樂區提供）

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