盧秀燕自認卸任前完成大巨蛋評選最優申請人及簽約 議員質疑太樂觀

多位市議員質疑大巨蛋最優申請的簽約能否在盧卸任前完成。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/02 18:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中大巨蛋選址今天在市議會遭民進黨市議員批倉促，議員陳淑華更質疑市長盧秀燕任期只剩下1年7個月多，對於卸任前大巨蛋期程會達到評選出最優申請人，並且完成簽約，是否太自信？太樂觀？希望不是謊言、不是政治話術；議員謝家宜要求過程要公開透明，要以市民的利益為優先。

盧秀燕表示，台中大巨蛋預計2030年完工啟用，甚至可能早一點，法律如何規定會依照規定來做；運動局長游志祥表示，市府並未太樂觀，目前市府政策要公告3個月，會依照法定行政作業來做，可行性評估、公聽會、投資書甄審及最優申請人議約及簽約，應可在一年多後完成。

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市議員謝家宜表示，市府最後宣布大巨蛋是民間投資人依促參法提規劃構想書進行的BOT案，而非由政府主導，市府自稱努力了一年，但是為何不是市府自己提？她呼籲市府「以民為念」，而盧秀燕表示會在卸任後完成簽約，因此不管下一任市長是誰，就需要依此簽約來執行，請盧秀燕以市民利益最大優先考量。

市議員陳淑華則表示，市長盧秀燕宣布2030年大巨蛋會完工啟用，甚至更早，但是盧秀燕再過1年7個月就卸任，她詢問在其卸任前，大巨蛋的進度會在哪一個階段？盧秀燕回答完成最優申請人的評選並且簽約。

陳淑華表示，目前的程序進入市府公告，後面還有公開徵求然後評審，然後還有議約、簽約程序，而盧秀燕說1年7個月可完成，如果有信心當然是好事，走了5、6年，1年7個月完成，對她祝福跟鼓勵，是否太自信？太樂觀？

她更強調，市府在簽約完成後才開始都市計畫變更、都市設計審議、是否環評、建照申請審照核照，取得建照後才能開工，如此能在2030年完工啟用，甚至提早，她表示祝福，但更擔心是盧秀燕空口白話、政治話術。

議員張芬郁則很遺憾輝達總部不來，創研專用區變成蓋大巨蛋，不符創研專區精神，也違反區域發展平衡。

議員陳俞融也認為違反區域平衡，當初有六個地點，是哪些地點？大巨蛋選址水湳經貿園區，市府雖號稱是「障礙最少」的選擇。但恰恰凸顯了市府便宜行事，批市府未好好評估。運動局表示，六個地點為水湳經貿園區、兵工整備中心（機關用地）、都市翠谷開發計畫區（體二）、南屯的鎮南高鐵門戶區、北屯機廠北側農業區、龍潭里農業區。

議員陳雅惠則痛批市府「黑箱操作」，質疑未辦聽證、未開說明會，重大場址決策竟草率拍板，毫無民意參與。

市長盧秀燕表示，大巨蛋可在2030年完工。（記者蘇金鳳攝）

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