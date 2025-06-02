嘉縣義竹漁電共生案蓋升壓站 鄉民集結抗議施工亂象

義竹鄉民代表會副主席翁明收（中）與鄉親到新勝能源義竹升壓站工地抗議。（記者林宜樟攝）

2025/06/02 17:10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕泓德能源公司旗下新勝能源公司在嘉義縣興建漁電共生案場，位於義竹鄉北華村的升壓站最近施工，但鄉親反映，該公司召開說明會，鄉親表達反對立場，升壓站就開始動工，且工地常有車輛逆向停放施工、造成道路泥濘、工地無工程告示牌等問題，今天集結要求停工；泓德能源回應，工程均依法申請，接獲抗議訊息，公司高度重視，將進一步與地方人士瞭解，持續溝通說明，尋求妥適共識。

義竹鄉民代表會副主席翁明收今天與數十位鄉親到升壓站工地抗議，要求立即停工；翁明收說，新勝能源4月召開地方說明會，多數居民及民意代表明確反對，但未能獲得地方共識，未完成合理溝通程序，該公司卻進場施工，引發地方高度不滿。

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翁明收說，根據「再生能源發展條例」第12條第2項「設置再生能源發電設備應考量對當地居民生活品質、公共安全與環境之影響，並應與地方政府及居民充分溝通。」，該公司應充分與居民溝通，但業者無視說明會結論，繼續施工；他強調鄉親並非反對綠能，但必須要有正當程序、充分說明與地方共識，因此要求停工、重新召開地方說明會並要求主管機關履行再生能源發展條例規範。

在場鄉親說，該工地施工後，大型車輛進出村莊，常造成道路泥濘，騎機車經過易滑易摔車，更常見車輛逆向停放施工，而現場無工程告示牌，沒有負責人聯絡方式，質疑工地管理不當。

能源署回應，該案為室內型升壓站，已依法取得義竹鄉公所核發的升壓站建築執照，可進場建置建築物相關土木工程，針對機電設備部分，能源署尚未核發工作許可證；新勝公司已於4月23日及5月9日召開升壓站施工說明會；嘉義縣政府及義竹鄉公所可依建築執照核准函文內容進行查核，能源署也將督促新勝公司主動加強與地方溝通協調，落實敦親睦鄰原則。

嘉義縣政府經濟發展處表示，縣府支持中央推動再生能源政策，相關設置與施工仍應依法行政，建議業者與當地居民善盡溝通責任，釐清疑慮並取得共識，以實現中央政策與地方民意雙贏的目標。

義竹鄉公所表示，該案公所依法核發相關執照，有關工地管理問題，將派員進行稽查。

升壓站工地現場。（記者林宜樟攝）

鄉親反映升壓站工地常見車輛逆向停放施工，佔據車道。（民眾提供）

鄉親反映，升壓站工地現場無工程告示牌。（記者林宜樟攝）

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