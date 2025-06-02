年紀相加2000歲 千歲讚頌團展活力

台中筑韻千歲讚頌團，青春不老的活力演出，獲得滿堂喝采。（圖由福智文教基金會提供）

2025/06/02 16:48

〔記者林曉雲／台北報導〕美好的音樂不分年齡，80歲學員組成的千歲讚頌團，以及福智小學合唱團等，近日在「月光音樂會」中帶來動人表演，福智僧團月稱光明寺法師性莊表示，透過動人心弦的讚頌樂音，傳遞敬老尊賢內涵，帶動社會對長者的重視與感恩之心，以及世代傳承的正向價值觀，逾700位民眾參與。

苗栗縣政府指導，福智僧團月稱光明寺主辦，苗栗縣文化觀光局協辦，公益音樂會以溫暖樂章，促進老中青世代間的尊重與關懷，台中筑韻千歲讚頌團由70、80歲長青廣論班學員組成，因年齡總和近2000歲而得名，演唱「如來美音聲」、「向日葵」及「盼你來組曲」等，展現長青活力。

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福智小學合唱團由熱愛音樂的學生組成，帶來「謝謝好慈心」、「橡木子」及「藍天白雲飄」，以歌聲傳遞土地與生命之美；善男子樂團也帶來多首讚頌曲目，橡木子樂團則演出「第一縷晨光」等曲目，第29屆金曲獎台語女歌手張艾莉，壓軸演唱「樹影婆娑明月照」、「觀音菩薩略頌」，並與全場合唱「你是我最亮的星」，邀請觀眾舉起手機燈光，共創星海視覺。

福智僧團月稱光明寺說明，月光音樂會為了促進家庭的和樂共融，現場提供前200組家庭拍攝全家福沙龍照，並即時製作成精美相片致贈留念，期盼敬老尊長成為世代傳承的美好價值觀。

福智小學合唱團學生代表大會，贈送友善長者食品予台中筑韻千歲讚頌合唱團。（圖由福智文教基金會提供）

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