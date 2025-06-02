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    台南新化虎頭溪下甲橋改建經費近2億 市府允先籌經費改建

    新化虎頭溪下甲橋。（南市府提供）

    新化虎頭溪下甲橋。（南市府提供）

    2025/06/02 17:09

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員余柷青今天市政總質詢，指汛期將至，她肯定新化虎頭溪中游排水治理工程已全數完工，並關注上游新和庄段後續與環團協調情形，下甲橋段施工進度。南市工務局表示，將先行籌措經費辦理下甲橋改建規畫作業，水利局同步納入整治計畫持續爭取經費。

    南市水利局說明，新化區南144線下甲橋改建工程總經費為1.9億元，目前委由工務局辦理招標及施工作業，包括第一階段舊橋拆除、鋼便橋施作，第二階段的自來水管橋遷移（由自來水公司辦理），以及第三階段的橋梁改建工程。

    工務局則表示，因第一階段工程上網招標流標，目前刻正辦理重新檢討預算書圖，預計於6月底重新上網招標；而第三階段橋梁改建則尚在基本設計階段。至於下甲橋下游護岸整治長度約3988公尺，總經費約9億元，後續市府將積極向中央爭取經費辦理。

    余柷青今天也關切新化區整體發展，指「大目降」在西拉雅語中象徵山林之美，新化早在民國80年就完成土地徵收與都市計畫，近年又推動風情小鎮建設，串聯新化高中、公所、國小與體育公園，未來還有衛福園區與社會住宅工程。她建議重塑山林入口意象，延伸廊帶至大目降文化園區，並透過小黃公車、南168公車等強化交通動線。

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