南台南副都心「商四」好市多進駐？市府：招商中均歡迎

「商四」用地位於南台南副都心，鐵路照顧住宅對面，緊鄰生產路與未來的南台南車站，位置優越。（記者蔡文居攝）

2025/06/02 16:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市東區「南台南副都心」已完成開發，台南市議員曾培雅今天總質詢指出，好市多等大型購物中心是否有意進駐南台南副都市「商四」用地，市民期待已久，請市府積極協調、正面回應。

南市財政稅務局表示，「商四」開發基地位於東區新都心段25、26地號，面積約2.3公頃，市府已於5月27日公告招商，公告期為60天，凡符合商業設施使用項目者，不論是物流中心、展覽館或購物中心等類型，皆歡迎投資參與。

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市長黃偉哲表示，隨著台南鐵路地下化工程預計於明年底完工通車，「商四」的招商進度備受外界關注。該開發基地鄰近未來的南台南車站，交通區位優越，發展潛力可觀，市府將妥善規劃整體環境，期盼帶動觀光人潮與周邊經濟活絡。

曾培雅表示，「商四」位於南台南副都心，緊鄰生產路與未來的南台南車站，位置優越，基地又完整，很多市民期待，好市多等大型購物中心未來能進駐「商四」用地，希望市府積極招商，帶動東區發展。另外，原小巨蛋用地，要求市府如果沒有好的方案，不應倉促決定，為了開發而開發，當地地理位置佳，絕對值得有更好的建設進駐才開發。

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