竹縣少年自行車事故倍增 擬選六家車站到東興國中示範改善

新竹縣政府在多所學校周邊設置公共自行車站點，方便學生通勤及社區居民使用。（記者廖雪茹攝）

2025/06/02 16:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕據統計，新竹縣自行車騎士受傷人數連年上升，其中，13至17歲傷者更呈倍數增長，縣議員吳旭智憂心青少年已成為自行車事故的高風險族群；對此，縣府首度研擬竹北市公共自行車熱門路線路廊盤點示範計畫，統整出15條熱門站點路線，並將選定運量第一的六家車站到東興國中著手改善。

據統計，新竹縣自行車受傷人數於2015年為156人，而竹縣YouBike於2022年6月開騎後，2022年的受傷人數已來到487人、2023年515人、2024年更高達602人，較前一年增幅16.9%。值得關注的是，少年騎士的受傷人數更呈倍數增長，從2021年的81人，上升至2024年的172人，4年間翻倍。

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縣警局分析，竹北市自行車事故肇事熱點多集中於中華路、中山路、中正路、三民路與博愛街等幹道，事故年齡層以13至17歲最多，顯示學生通勤、通學期間（7-9時與16-18時）為事故發生的高峰時段。

縣議員吳旭智關切自行車騎士交通事故死亡人數大增的問題；為此，交旅處研擬「竹北市公共自行車熱門路線路廊盤點示範計畫」。計畫盤點使用量高熱門15名路線，於六家車站周邊包含六家車站、東興國中、水圳森林公園、新瓦屋、兒四公園、嘉政二街停車場及公三公園；在竹北車站周邊則包含竹北車站前站、竹北車站後站、竹北國中、竹北高中、仁愛國中。

吳旭智說，竹北車站附近國中小林立，為自行車高風險族群；他要求縣府積極與路權單位竹北市公所溝通協調，以利改善計畫推動；此外，全縣一年僅舉辦24場自行車安全講座，他呼籲縣府加強騎乘安全的交通宣導，從根本降低青少年事故的發生率。

交旅處長陳盈州表示，預計最快今年底利用開口契約，優先針對運量第一的六家車站到東興國中的自行車路廊進行改善，主要路線為復興三路一段、二段，視實際路況，增設自行車專用道、擴寬人行道或混合車道，並加強標誌與提醒設施、優化道路標誌和標線。

針對上述計畫，竹北市公所表示，將盤整適合路線辦理，而整體自行車路網的規劃與推動係屬縣府權責，待縣府進行通盤檢討及現地會勘後，公所將全力配合推動。此外，公所今年將針對新社里中正重劃區水圳沿線水岸自行車道及環北路自行車道進行修繕，以維護公共安全。

據統計，新竹縣自行車騎士受傷人數連年上升，其中，13至17歲少年的傷者更呈倍數增長。示意圖，與本新聞內容無關。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府視實際路況，設置行人與自行車的相關標誌與提醒設施。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府視實際路況，設置行人與自行車的相關標誌與提醒設施。（記者廖雪茹攝）

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