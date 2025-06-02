知道大學「中文系全名」是什麼嗎？ 一票網友全答錯超錯愕

台大校門口。（資料照）

2025/06/02 18:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大學學系與科系五花八門且全名冗長，以至於不少人習慣用「簡稱」來稱呼。日前一名女網友分享，男友由於不太熟悉台灣傳統大學科系的名稱，誤將「台大中國文學系」當成很酷的「新科系」，讓從該系畢業的她當場哭笑不得，未料貼文一出，意外釣出大批同樣不知道「中文系全名」的網友。

該名女網友昨（1）日在Dcard以「男友畢業四年才知道中文系全名」為題PO文，透露男友就讀高工，後續升學科技大學，因此對傳統大學體系較為陌生，結果因此發生了很可愛的糗事。原PO回憶，男友日前滑手機時，突然很興奮地向她展示手機螢幕，分享自己發現台大有一個科系名字超酷，名為「台大中國文學系」。

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原PO坦言，當下真的哭笑不得，因為自己正好就是中文系畢業，也沒想到與男友交往長達2年半，對方居然完全不知道自己大學學系的全名，「看著他像個發現新大陸的孩子，我還是忍不住潑了一點點冷水：『大哥～你猜我哪個系畢業的』」，不過在事後，原PO仍耐心與男友一起討論，關於中文系和中國文學系名字上的邏輯差異。

貼文曝光後，立即吸引不少人關注，許多網友留言自首，坦承完全不知道「中文系全名」是什麼，「我也以為中文系就是中文系」、「我以前以為中文系就是全名」、「我們學校有個應用中文系，那也算中文系嗎？」、「謝謝，同樣畢業4年現在才知道，我以為中文系是研究翻譯聲調，比較發音聲音類的那種，文學系是研究古籍的」。

另有網友分享，其他容易被搞混的學系或科系全名，「生科系的全名『生命科學系』」、「我之前也以為新聞系的全名就是新聞系」、「『金融與合作經營學系』，我都說成金融系或合經系」、「沒事啦，敝校很多歷史系同學也不知道系全名是『歷史學系』」、「科技大學的機械系還不是沒有幾個人知道全名是『機械工程技術系』」、「這感覺我很能體會，我爸媽也是最近才知道社工系的全稱是『社會工作學系』」。

一名女網友分享，男友誤將「台大中國文學系」當成很酷的「新科系」，讓從該系畢業的她當場哭笑不得，未料貼文一出，意外釣出大批同樣不知道「中文系全名」的網友。（圖擷取自社群平台「X」）

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