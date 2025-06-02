列車暴力事件頻傳 台鐵：全力協助支應員工法律費用

台鐵員工遭受暴力事件頻傳，台鐵公司總經理馮輝昇2日強調，公司會全力支應員工相關法律費用。（記者蔡昀容攝）

2025/06/02 16:20

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵列車暴力事件頻傳，台鐵公司啟動「護車專案」提高鐵路警察見警率。對於外界建議聘請保全，台鐵表示，其列車運行方式較其他運具不同，認為以公權力直接執行較為有效；並強調面對不法侵害事件，會協助員工提告、權力支應法律費用。至於配置密錄器，若與工會達成共識才會推行。

5月22日清晨台鐵列車長遭旅客狠甩巴掌、砸手機，晚間再有列車長遭酒醉旅客狂毆。旅客辱罵事件也常發生，昨天才有旅客不滿空調太冷，對列車長辱罵「雜種」、「垃圾」。

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台鐵列車置有防身棍、列車長有配辣椒水，但實務應用仍有疑慮。包括掌握使用時機、使用後會不會波及其他乘客，都讓基層考慮再三、不敢使用。台鐵也坦言，配置以來從來沒人用過。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，針對列車長受到施暴、辱罵等不法侵害，台鐵已與路警協調加強處理措施，包括先前提的跨轄護車專案以提高見警率，路警也會依鐵路法更加嚴正執法。

對於專家學者及相關單位提出聘請保全建議，馮輝昇表示，台鐵尚需整體評估，因為台鐵列車運行方式和高鐵、捷運不同，列次也多，因此執行過程中仍以見警率較為關鍵，由公權力直接執行較有效，會與路警合作加強落實。路警也向台鐵提出訓練課程建議，馮回應，這部分會跟路警討論，如何達到有效安全維護。

另外，馮輝昇強調，台鐵會全力維護同仁權益，對於不法侵害事件，會立即協助同仁提告，公司也全力支應相關法律費用，確保同仁權益及安全，台鐵也有慰問、輔導等措施，第一時間關懷同仁並追蹤其心理情況。

馮輝昇表示，後續也會研議加強保護措施，包括對同仁的訓練，目前首先以危險迴避方式處理，也呼籲大眾及乘客，第一線人員很辛苦，也用心想做好服務工作，台鐵對於事件發生相當遺憾，也加以譴責不法侵害及暴力辱罵行為，台鐵保護第一線同仁的決心不變，會積極維護同仁安全執勤的環境。

至於讓員工配置密錄器等裝置，台鐵公司表示，工會對此有些意見，還要經過勞資協商，若達成共識就會來推。

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