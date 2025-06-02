結合八德霄裡運動與觀光資源 4大免費遊程開搶

桃市府「霄裡好風光，運動樂悠遊」運動觀光遊程，4大免費遊程即起開放報名，副市長王明鉅（右3）、體育局長許彥輝（右1）、議員段樹文（右2）、許家睿（左3）、楊朝偉（左4）等人，2日於八德霄裡玉元宮舉行開跑儀式。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/02 16:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府今年首度舉辦「霄裡好風光，運動樂悠遊」運動觀光遊程，4大免費遊程即起開放報名，路線涵蓋運動、景點及美食，另也與H2U永悅健康及健行筆記App合作，民眾可自行體驗路線並蒐集數位勳章，完成任務或上傳遊程心得、相簿，可分別參加不同的抽獎活動。

副市長王明鉅、體育局長許彥輝、議員段樹文、許家睿、楊朝偉等人，今（2）日於八德霄裡玉元宮舉行開跑儀式，王明鉅表示，八德霄裡有玉元宮、石母娘娘浣衣池、落雨松等景點，鄰近還有忠貞新村文化園區等，此次活動推出4大免費遊程，不只希望大家來觀光，還結合自行車、健走、瑜珈、冒險等運動，而八德霄裡更是市立醫院的預定地，未來的發展可期。

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體育局表示，4大免費遊程「風光美景追風行」、「擁抱自然健走趣」、「森林瑜伽伸展體驗」、「2日遊：健走+自行車+戶外冒險」，整合霄裡及周邊地區的運動與觀光資源，如玉元宮、石母娘娘浣衣池、忠貞新村文化園區及新屋綠色隧道、海螺文化館等，並結合健走、瑜珈、自行車等運動，總計提供740個名額，即日起開放報名，額滿為止。

此外，也攜手H2U永悅健康與健行筆記App，民眾可自行體驗運動觀光遊程並透過APP蒐集數位勳章，完成相關線上任務，分享上傳遊程心得或相簿，可分別參加不同的抽獎活動，獎品總值10萬元。

體育局表示，「霄裡好風光，運動樂悠遊」即日起至9月30日，可至活動網站報名，活動詳情可至桃市府體育局官網與官方社群平台查詢。

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