南投省道台16線便道落石阻斷 機具搶通進駐待命

南投省道台16線臨29線便道信義鄉地利路段發生落石阻斷，公路單位派出機具搶修，並進駐易崩坍路段，避免道路中斷。（信義工務段提供）

2025/06/02 16:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投省道台16線臨29線便道2.3K信義鄉地利路段，受近日山區大雨影響，今邊坡崩坍導致落石阻斷雙向交通，經調派機具搶修已恢復通行，公路局信義工務段表示，由於接下來梅雨報到，該路段遇雨可能再出現落石，除已派駐機具進駐，也提醒雨天行駛山路務必留意，以維護行車安全。

信義工務段指出，臨29便道屬於山區道路，由於邊坡與路況不穩，與省道台21線新中橫公路的塔塔加路段一樣，都有實施常態性夜間封閉，從每天下午5點半至隔天早上7點，今接獲2.3K出現落石阻斷通行，由於現場落石不小，經出動機具才得以搶通，所幸落石並未造成人員受傷。

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信義工務段也表示，臨29線便道在9.5K處，在去年就因凱米颱風導致土石流阻斷交通，甚至造成住戶受困，現階段在容易發生坍方的路段都已派駐機具，以便發生路況時可立即前往搶修，並提醒民眾雨天行經山區易有落石路段時，務必小心駕駛，以維護安全。

南投省道台16線臨29線便道信義鄉地利路段發生落石阻斷，公路單位派出機具搶修，並進駐易崩坍路段，避免道路中斷。（信義工務段提供）

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