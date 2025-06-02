郭昭巖籲擴大辦理捷運盃街舞大賽接軌國際 蔣萬安：最快明年

台北市議會2日舉行「市政總質詢及答覆」，台北市長蔣萬安列席備詢。蔣萬安表示，捷運盃街舞大賽行之有年也很成功，可說是全台最具指標性的街舞比賽之一，但也不能就此滿足，還要接軌國際。（記者方賓照攝）

2025/06/02 16:38

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運公司主辦的捷運盃街舞大賽，8月將於中山堂登場。台北市議員郭昭巖今在市政總質詢中表示，街舞大賽是推動城市觀光、選手培育及傳達市府重視青年政策的絕佳機會，然而活動只有550萬元，難以支應各項成本支出，即便多局處參與協辦，但仍不足，如欲舉辦國際型賽事，需由上而下規劃；市長蔣萬安允諾2個月研議，倘若來得及就從明年起先做。

郭昭巖指出，捷運盃街舞大賽不僅是台北青年文化的表演舞台，也是公私協力推動城市規光、培育奧運等級選手的絕佳機會，應更制度化、國際化。從賽事分工來看，由捷運公司主辦、預算550萬元（不含獎金），體育局、青年局、文化局、觀傳局、商業處協助邀請賽事評審、青創攤位、出借場地、洽談旅宿和商圈合作優惠，均屬抱持配合心態的「宣傳配角」，這樣的組合，撐不起具有城市代表性的國際賽事。

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郭昭巖建議，市府應由上而下規劃、整合跨局處資源，不能只有捷運公司獨自扛下經費，550萬元很難支應報名系統、國際裁判邀請、抽獎等各項成本，並以新北國際街舞大賽為對照，由新北市青年局主責、經費440萬元（含獎金），還會補助霹靂舞前3名參與韓國天安國際舞蹈節，相較於新北市把青年當寶貝，首善之都不應更積極、更系統性支持青年文化活動？

她要求北市府重新盤點可以提供的經費預算補助、資源，今年開始思考明年可以如何擴大辦理，尤其上半年就要先規劃，不要等到下半年編列預算時，藉口沒有編列所以無法執行，希望捷運盃能如R-16 Korea、Japan Dance Delight等國際街舞盛會，由政府主辦、爭取中央資源挹注。

蔣萬安回應，捷運盃街舞大賽行之有年也很成功，可說是全台最具指標性的街舞比賽之一，但也不能就此滿足，還要接軌國際，市府應有比更為明確的方向和計畫，需要時間重新擬定，也會參考評估可否與首爾、東京合作，屆時所需經費、局處資源也會較為具體，2個月時間規劃，如可來得及，明年看看能否先行辦理國際賽，假使來不及，明年可辦國際表演賽、後年籌辦正式且盛大活動。

捷運公司回應，捷運盃街舞大賽今年邁入第20屆，預計6月下旬開放報名，歡迎各界街舞好手關注活動臉書粉專。公司已編列活動預算550萬元及賽事獎金138萬元，並由市府相關單位協助共同規劃，體育局持續邀請具有國際經驗知名好手擔任評審，賽事採國際賽制及雙語報名系統，針對冠軍隊伍提供後續國際賽參賽補助，例如排舞最高20萬元、霹靂舞每人最高3萬元，未來會在市府各局處分工合作下，朝向國際化擴大舉辦。

新北市青年局說明，新北國際街舞大賽去年提升規格為國際級賽事，邀請國際評審來台、採用國際通用評分系統、以平板電腦取代紙本進行各項分數評定，即時顯示賽事成績，另將不限舞風一對一冠軍選手，以種子選手身分送至韓國參加天安國際街舞錦標賽（CIDC），與各國街舞高手一較高下。

今年大賽8月2日、3日在板橋體育館舉行，祭出45萬元高額總獎金，更加碼賽事，將不限舞風一對一前3名，直通韓國天安街舞錦標賽。新北市青年局補充，舉辦大型賽事之外，另邀專業街舞老師及業界專家與黎明技術學院合作，7月1、2日舉辦街舞職涯推廣分享營隊，內容涵蓋表演創業與斜槓發展、國際賽事參與及國內外演出經驗分享。

台北市議員郭昭巖。（記者方賓照攝）

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