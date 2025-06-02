環團籲建立有害空污警示機制 加強「社區知情」保師生健康

在5日「世界環境日」前夕，地球公民基金會偕同民進黨立委林月琴、陳培瑜等人共同舉行記者會。（地球公民基金會提供）

2025/06/02 16:26

〔記者謝君臨／台北報導〕在6月5日「世界環境日」前夕，地球公民基金會偕同民進黨立委林月琴、陳培瑜等共同舉行記者會，以高雄空污重災區附近高健康風險校園為例，指出至少三大缺漏，嚴正呼籲環境部應加強「社區知情」，建立有害空污監測年報及警示機制，守護校園師生健康；也應增設交通空污監測站，促進移動污染源的實質減量。

地球公民基金會執行長王敏玲表示，環境部4月發布去年空氣品質監測年報，但僅整理一般空污物資料，缺乏對「特殊性工業區」的監測結果說明，社會大眾及位於重工業區附近的校園師生對當地污染的實際情況缺乏「社區知情」。當有害污染物監測值偏高時，無法採取適當防護，對健康的威脅長期被忽略。

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王敏玲指出，高雄小港與林園各有一座空污成分複雜的「特殊性工業區」。甫公布的空品政策白皮書載明，臨海及林園產業園區的｢環境風險水準｣，比六輕工業區高出10倍以上，且根據研究，這2座工業區附近測有甲醛、乙醛、苯、環氧乙烷等一級致癌物及含氯的污染物等。

「有許多小朋友每天在那附近上學，很令人憂心。」王敏玲進一步指出，以臨海工業區來說，周界附近3公里的範圍內有1萬多名國小學生就學，其中有4600多位學童其學校距離工業區不到500公尺，呼籲環境部、經濟部儘速提出對策。

地球公民基金會專員葉品咸呼籲，政府應建立工業區即時有害空污監測數據異常高值或超標時，主動警示通報校園防護的機制。

林月琴表示，空污問題要回到兒童健康與社區環境安全的核心需求，環境部要主動盤點鄰近工廠與污染源，建構分級分類監控機制。他也認為，環境部應建立專案列管與技術支援機制，主動介入學校污染事件調查與後續處理，不能將責任推回學校。

陳培瑜指出，兒少是空污的高風險族群，根據美國研究，年紀越小呼吸量越高，所以在空污中的毒物暴露程度也越高。他說，環團所提出的工業區污染問題、交通空污監測、交通污染問題如何盡快改善，以及有害空污的監測結果整理與分析應寫入空品監測年報，加上社區知情權的落實等。

王敏玲說，本次環境部在空品政策白皮書中揭露了工業區周遭社區的健康風險，方向正確，呼籲於環境治理作為中，更細緻地改善高污染的校園環境品質。

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