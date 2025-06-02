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    武陵高中畢典有武陵農場場長祝福 網友笑稱「武陵附中是真的」

    武陵農場場長羅籝洋錄製給武陵高中畢業生的畢業祝褔，畢典現場一播出引發畢業生驚呼。（校方提供）

    武陵農場場長羅籝洋錄製給武陵高中畢業生的畢業祝褔，畢典現場一播出引發畢業生驚呼。（校方提供）

    2025/06/02 16:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕武陵高中畢業典禮真的有武陵農場的祝福！桃園市立武陵高中今（2）日上午舉行畢業典禮，典禮放映來自武陵農場場長羅籝洋將軍預錄給700多位畢業生的畢業祝褔，現場畢業生驚呼聲連連，影片PO網後引來許多網友留言笑稱「武陵農場附屬高級中學是真的」。

    武陵高中是桃園市第一志願高中，因與遠在台中和平的武陵農場同名，許多人第1次聽到武陵高中，常會聯想到兩者是否有關係。

    校方表示，日前家長會輔導會長黎子豪前往武陵農場剛好遇到羅籝洋，向他提及武陵高中與武陵農場的同名關係，並邀請他為今年的畢業生錄製畢業祝福，適逢武陵農場62週年場慶，羅籝洋也大方允諾，於是促成了今年畢業典禮最特別的禮物。

    武陵高中今年畢業生有700多位，家長更是擠滿2樓觀禮台，校長林煥周依慣例為畢業生祝福，來自武陵農場的畢業祝福影片一播放，立即為畢業典禮掀起高潮，羅籝洋在畢業祝福中提到「恭喜大家完成3年高中教育，邁向人生新的旅程，希望大家在未來的日子裡，都能健康快樂，另外祝福所有同學鵬程萬里，都能考上理想的學校」。

    有畢業生將這段特別的祝福影片PO上網，吸引大批網友留言「武陵農場附屬高級中學是真的」、「很有創意」、「終於要把2個宇宙合併了嗎」、「畢業後可以去武陵農場上班」。

    武陵高中家長會輔導會長黎子豪（左）日前到武陵農場，向武陵農場場長羅籝洋（右）提出為畢業生祝福的想法，成了武陵高中今年畢典的大驚奇。（校方提供）

    武陵高中家長會輔導會長黎子豪（左）日前到武陵農場，向武陵農場場長羅籝洋（右）提出為畢業生祝福的想法，成了武陵高中今年畢典的大驚奇。（校方提供）

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