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    首頁　>　生活

    新北土城廣福里設社區關懷據點 每週3天課程防老化

    土城崇德光慧廣福站照顧據點啟用，吸引局長、民代參加。（圖由新北社會局提供）

    土城崇德光慧廣福站照顧據點啟用，吸引局長、民代參加。（圖由新北社會局提供）

    2025/06/02 15:44

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市崇德光慧經典教育推廣協會今天（2日）在土城區廣福里成立社區關懷據點，每週一、三、五開設預防失智失能課程、氣功、桌遊、茶藝、卡拉OK等，並提供關懷訪視、電話問安以及蔬食共餐等服務。

    崇德光慧經典教育推廣協會理事長石伯珍表示，協會致力推廣傳統經典，弘揚中華文化，培訓在地志工服務長幼。自2020年10月在土城成立第1處據點後，陸續在中和及三峽辦理據點服務，土城廣福站是協會第4個據點。

    市府社會局長李美珍表示，新北市老年人口突破78萬，佔全市人口19.31％，預估於年底達到20％，即將邁入超高齡社會。為了延緩長輩老化，新北市推動社區照顧據點、銀髮俱樂部、銀髮先修班、松年大學、動健康、銀色奇肌班、新五老運動、晚美人生等方案，並在全市佈建608處據點，要讓長輩在地安老、活躍老化。

    土城區長周晉平表示，長輩照顧好自己的身體，是對子女最大的支持，讓子女無後顧之憂，全力去打拚事業，希望廣福里及鄰近社區長輩多到據點來參加活動，中午並能享用蔬食共餐。

    李美珍局長鼓勵長輩，多到附近社區據點走走。（圖由新北社會局提供）

    李美珍局長鼓勵長輩，多到附近社區據點走走。（圖由新北社會局提供）

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