暑假機車考照網路報名秒殺 民眾嘆比搶假日高鐵票還難

暑假旺季、明年考照變難！各地監理站機車考照天天滿額。（記者黃淑莉攝）

2025/06/02 16:08

〔記者黃淑莉／雲林報導〕機車考照採網路預約報名，最近不少學生、家長為預約暑假場次幾乎每天都秒殺，有民眾無奈說，比搶假日高鐵車票還難，有多位議員也接獲民眾陳情，指機車考照超難預約。雲林監理站指出，考量測驗品質各站有人數限制，以雲林站每天上下場各17人，6月都已預約額滿，暑假因學生放假更難預約，機車駕訓班都還有名額，民眾可多利用。

雲林縣議員張維崢、蔡永富指出，最近接獲多件為民服務案件，指孩子要考機車駕照，上監理服務網線上預約6月都已額滿，就連1個月後開放報名即秒殺，機車考照改網路預約已多年，今年第1次接到這樣的陳情案件，推測除因暑假，與日前交通部說明年考照要加嚴應該也有關。

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雲林有民眾在臉書PO文，考個機車駕照這麼難，比搶假日高鐵票還困難，要幫孩子報名7月2日場次，今天0時登入已秒殺，查詢最近1個月內也都額滿無法報名，是要助長無照駕駛嗎？

對此，雲林監理站長陳啟文表示，機車考照每日額滿全國各地都一樣，尤其暑假因學生放假是考照旺季，以雲林站每天上、下午各17人，開放報名一下子就額滿，不過有的人會臨時取消，民眾可每天上網查詢是否有名額釋出。

陳啟文指出，監理站考照每天有名額限制，機車駕訓班原現地路考名額充分，以去年雲林站機車考照7928人，機車駕訓班只有620人，今年1至5月考照2484人，機車駕訓班495人，而且機車駕訓班上路後調查發現確實能有效降低肇事率，雲林縣中央補助1300元，縣府加碼1300元，民眾只要自付400至600元不等。

陳啟文說，考量海線民眾需求，雲林機車駕訓班今年有4家業者參加，分別在古坑、虎尾、東勢及四湖，建議民眾可多利用。

暑假旺季、明年考照變難！各地監理站機車考照天天滿額。（記者黃淑莉攝）

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