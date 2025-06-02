嘉市北興國中管樂班赴日交流 演奏「熱鬧的嘉義市」全場轟動

北興國中管樂班在日本玉川學園與日方學生合奏。（圖由北興國中提供）

2025/06/02 16:41

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市北興國中管樂班近日前往日本東京玉川學院參加管樂交流演出活動，北興國中生全程用英語主持，除演出「J-POP組曲」炒熱氣氛，演出最後一曲「熱鬧的嘉義市」，全場掌聲如雷，為赴日交流師生留下感動回憶。

北興國中2023年與日本玉川學園結下深厚情誼，此次參加國際管樂交流演出活動，由指揮老師宋偉銘、輔導室老師林青肯、導師江思誼等人帶隊，由管樂班班親會長王月桂陪同前往。

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音樂會在玉川學園音樂廳舉行，由玉川學園開場演出，北興國中第二階段上場，學生全程以英語主持，並介紹曲目，管樂班演出包含「Trastch polka」、「J-POP 組曲」、「七夕」、「My Heart Will Go On」以及「熱鬧的嘉義市」：壓軸演出，由北興與玉川聯合演奏，玉川音樂指導老師土屋和彥擔任指揮，合奏「不只是朋友」，象徵兩校間深厚情誼與文化交流成果。

北興國中校長張仁澤說，交流團6月1日出發，孩子們除展現音樂實力，也展現流利的語言能力與文化素養，是嘉義市政府長期以來對教育國際化的重視與支持的成果，也感謝玉川學園的熱情接待與友誼，此行將是孩子跨越語言與文化的深刻學習體驗。

玉川學園前高中部校長、國際交流中心主任長谷部老師表示，給予北興學生的整體表現高度肯定，未來將交流活動制度化、常態化，盼雙方每年持續互訪，深化教育合作，共築國際夥伴關係。

學生李芷妘說，最感動的就是演出後獲得的掌聲，感覺3年的付出有了回報。與日本學生的交換禮物、拍照，以及收到玉川與三麗鷗聯名吊飾，都成為他國中3年中最難忘、精采的回憶。

北興國中表示，此次活動由日本國際文化藝術協會理事長詹采軒居中牽線，促成雙方深度連結。活動尾聲，在詹采軒帶領下，北興學生高喊「I love Japan!」玉川學生熱情回應「I love Taiwan!」為交流畫下溫馨句點。

北興國中管樂班近日到日本與東京玉川學園音樂交流，留下深刻、難忘的回憶。（圖由北興國中提供）

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