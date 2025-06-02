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    竹北市十興國小人行道改善工程停擺 預計本月中、下旬復工

    新竹縣竹北市十興國小正在進行人行道改善工程，但有民眾反映工程停滯許久，小孩上學人車共道，險象環生。（讀者提供）

    新竹縣竹北市十興國小正在進行人行道改善工程，但有民眾反映工程停滯許久，小孩上學人車共道，險象環生。（讀者提供）

    2025/06/02 15:42

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市十興國小正在進行人行道改善工程，但有民眾反映工程停滯許久，小孩上學人車共道，險象環生；對此，校方表示，因為配合台電遷移電箱管線和工程本身變更設計，預計本月中、下旬復工，已加強向家長宣導暫時的安全接送路段。

    十興國小位於莊敬北路幹道上，緊鄰遠東百貨竹北店和AI智慧園區，周邊道路車流量大，里長毛振福積極爭取提升通學步道安全，獲縣府教育局爭取內政部國土管理署核定3200萬元補助經費，辦理十興國小周邊人行道改善工程。

    校長徐發斌表示，改善計畫開工後，台電配合工程辦理電箱線路遷移，需要作業時間；此外，部分路口人行道變更設計，須送國土署重新審核，因此工程約在5月初暫時停工。台電於4月底開挖後，現已完成管路佈線和新基座等工項，近日將進駐基台和機電設備並辦理接線，預計本月中下旬完成，而預估變更設計案也即將核定，屆時可望恢復施工，同時預計7月間竣工。

    對於民眾擔心人行道工程停滯期間，小孩上學人車共道，萬一發生衝撞將無路可逃，十分危險。徐發斌說，校方已積極透過班級及社區群組等各個管道加強宣導，請家長暫時利用尚未施工的莊敬北路正門口或完工約8成的勝利五路接送孩子，過渡期間敬請民眾見諒及配合，以共同維護學童安全。#

    新竹縣竹北市十興國小正在進行人行道改善工程，但有民眾反映工程停滯許久，小孩上學人車共道，險象環生。（讀者提供）

    新竹縣竹北市十興國小正在進行人行道改善工程，但有民眾反映工程停滯許久，小孩上學人車共道，險象環生。（讀者提供）

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