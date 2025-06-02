首梯原民自製獵槍安全使用訓練登場 原民會：歷史性一刻

原住民族委員會於今、明兩天辦理第一梯次原住民自製獵槍安全使用訓練課程及測驗。（圖：原住民委員會提供）

2025/06/02 15:43

〔記者余瑞仁／桃園報導〕原住民族委員會於今、明兩天在桃園市及新北市舉辦第一梯次「原住民自製獵槍安全使用訓練課程及測驗」，共有50名學員參訓，原民會副主委谷縱．喀勒芳安表示，這是歷史性的一刻，完成訓練通過測驗的學員將發給合格證書，作為未來申請製造、運輸與持有自製獵槍依據。

原民會表示，此梯次受訓學員50人，男女均有，年齡最小者為21歲，最長者為67歲，反映民住民族人對傳統狩獵文化傳承的熱忱與積極投入，訓練課程首日為法規講習。授課內容包括由警政署宣導原住民自製獵槍申請流程；馮強生教授講解原住民漁民自製獵槍、漁槍許可及管理辦法與槍砲彈藥刀械管治療立相關法規；裴家騏教授說明森林法、野生動物保育法、國家公園法以及其他原住民族狩獵行為相關法規；陳同心教授講解自製獵槍結構原理及彈藥。晚間將進行學科鄵驗，並於明天假新北市林口頂福靶場進行自製獵槍操作及實彈射擊等實務課程。

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原民會指出，此次訓練引進國際間狩獵證照訓練模式，並於獵場情境模擬用槍訓練課程中導入VR技術，協助學員更貼近實際狩獵情境，希望透過這項訓練，不僅彰顯原住民族傳統狩獵文化的尊重與延續，更能有效提升原住民族人對獵槍安全使用的認知與重視，減少因操作不當所導致的意外事件。

學員們專心聆聽相關課程。（圖：原住民委員會提供）

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