竹北30年沒新增改善交流道 楊文科：竹北交流道新增匝道獲中央支持

民進黨新竹縣議員張珈源（中）今天藉著竹北交通問題抨擊「中央對新竹縣是虧欠的」外，也提醒縣長楊文科（右）別虧欠學子，快捷9號的公車候車亭趕快蓋起來。（記者黃美珠攝）

2025/06/02 16:28

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣議員張珈源今天質疑國道1號竹北交流道完工迄今30年，期間各縣市不斷新增或改善原有交流道，唯獨新竹縣始終只有竹北、湖口2個，他說「中央對新竹縣是虧欠的」。如今AI智慧園區廠商陸續進駐後，竹北的交通只怕會更加災難；他同時提醒縣府不要虧欠學子，既然開辦了快捷9號通學專車，車站也設了，候車亭就要跟進，別讓學子們候車要風吹雨淋日曬。

縣長楊文科說，中山高楊梅到頭份的高架工程明年就將開工，預計2032年通車，屆時在竹北交流道到新竹科學園區之間，南北各會拓寬1個車道。而竹北交流道已獲高公局支持，未來將在環北和興隆路各新設1個出口匝道，近期就將開地方說明會。

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縣府交通旅遊處長陳盈州也說，確實當初竹北交流道改善計畫是希望在光明6路北側的環北路、南側興隆路各自都能上下國道1號。但高公局認為匯入國道的匝道離竹北交流道太近了，基於安全和分流竹科下班的北上車潮考量，他們只同意南下路段在環北路、北上路段在興隆路，各做1條匯出國道轉入平面道路的匝道來分流。

現在楊頭高正在做細部設計，相關的工程可行性設計已近期末，原則上高公局支持前述改善計畫，確定後就會開說明會，會後縣府修正各界意見送高公局做可行性審查，通過就可交由高公局綜合規劃和施工。

對於AI園區廠商進駐可能讓竹北交通更惡化的問題，陳盈州說，當初緯創資通4家廠商都有提交通評估報告且承諾會有員工交通接駁車、鼓勵搭乘大眾運輸工具、實施彈性上下班、避免尖峰時候卸貨等機制，目前已進駐的智邦科技確實有提供員工接駁車，緯創資通則會開到9條接駁路線。

陳盈州說，4大廠商帶入的4、5000名員工所成車流，他們主要透過莊敬北路來分散。配套在今年3月19日預先把勝利 7、8街改做單行道，也讓十興路到興隆路的莊敬北路路段變成雙向各3個車道，已經明顯去化了部分車流。

東西向的疏通上，目前勝利７、8街的單行道系統成效良好，已經成功把莊敬1路涵洞瓶頸打開，旅行時間節省40~42%，往東延伸到自強北路的單行道系統則預計今年底前就會完成。高公局也同意把莊敬1路上的機車涵洞拓寬，來幫忙紓解國道東側要到西側縣政2路的車流，未來這還將會跟嘉勤北路的涵洞等配套做單行道運轉。

至於快捷9號的公車候車站，縣府會循過去其他快捷系列公車候車站的建置模式，也跟竹北市公所合作，3月底已盤點過相關場域，只要空間足夠就會做，並於今年向中央爭取經費補助辦理。

民進黨新竹縣議員張珈源今天總質詢時說，竹縣30年沒新增改善交流道，「中央對新竹縣是虧欠的」。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北AI智慧園區4大廠商已經進駐2家，預計全部進駐會帶入4、5000名員工。（記者黃美珠攝）

縣府表示，智邦科技進駐AI智慧園區後履行承諾，開辦員工接駁車。（記者黃美珠攝）

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