112所學校變美了！鄭英耀：教孩子創新、教室卻很單一

教育部攜手台灣設計研究院推動「學美．美學」計畫，已完成112所校園美感改造示範學校，今（2）日舉行成果會。教育部長鄭英耀（左六）感謝所有參與團隊。（記者林曉雲攝）

2025/06/02 15:26

〔記者林曉雲／台北報導〕112所學校變美了！教育部攜手台灣設計研究院推動「學美．美學」計畫，已完成112所校園美感改造示範學校，今（2）日舉行成果會。教育部長鄭英耀表示，學校建物是不說話的老師，協力傳遞給下一代共同價值及批判反思能力，我們希望孩子創新，長久以來的教室卻單一齊一，台灣教育要更有創新力，從校園空間改造開始改變，美是因為不一樣。

鄭英耀表示，美是認識世界及理解認識人類文明的窗口，我們希望小孩子具有創新思維，教室卻很單一，台灣新時代人才培育，從公共空間、校園空間改造開始， 提供更好的教學環境，讓學生做更有效的學習 。

請繼續往下閱讀...

鄭英耀也舉前陣子參加中國醫藥大學美術館動土典禮為例，該美術館由普立茲克建築獎得主美國法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）設計，是台灣建築與藝術發展重要里程碑，也將成為台灣的新地標。

監委范巽綠表示，相信很快就會迎來計畫10.0，每朵花（學校）都開的很漂亮；立委吳思瑤表示，立法院很醜，最需要美學，期許現在的孩童長大後選立委，立院就會正常多，而今年立院亂砍預算，加上財劃法地方政府搬走3分之1預算，要求教育部不能打折美學計畫預算。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，今年共有22組學校及團隊參與，首度與台南市教育局、高雄市教育局、花蓮縣教育處合作，5大主題包括開放與在地、創意舞台、支援與關懷、多元探索及教師成長。

台北市新湖國小建置2間諮商輔導室，設計團隊運用「圓弧及藍白柔和色系」建構出安全親和的情緒支持環境，並設置孩子能安心釋放壓力的「冷靜區」，以及符合低年級學童需求的「沙箱遊戲區」。

台東大學附屬特殊教育學校，打造全國首座特殊教育學生專用室內攀岩場，以原民神話繪本「樹上的魚：Lokot鳥巢蕨」為設計靈感，將階梯教室轉為攀岩設施。

新竹市富禮國中改造玻璃工藝展示室，運用色彩、光線與動線設計，打造沈浸式觀展體驗；高雄市鳳山國中將社會情緒學習（SEL）融入表演藝術課程，透過曲線牆與黑布幕，打造情緒教育的微型劇場。

新北市淡水商工以未來創新基地為構想，將階梯教室改造為社會專科教室，成為訓練思辨與表達能力的環境；恆春工商活化咖啡實習小屋旁的閒置空地，設計兼具生態教育、咖啡課程、實習與社區互動的戶外場域。

112所學校變美了！教育部攜手台灣設計研究院推動「學美．美學」計畫，今（2）日舉行成果會，台北市新湖國小建置2間諮商輔導室，設計團隊運用「圓弧及藍白柔和色系」建構出安全親和的情緒支持環境。（記者林曉雲攝）

112所學校變美了！教育部攜手台灣設計研究院推動「學美．美學」計畫，已完成112所校園美感改造示範學校，今（2）日舉行成果會。（記者林曉雲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法