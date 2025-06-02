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    加碼文化體驗！台南伴手禮巡迴展滿額抽好禮

    「百味台南．好禮相伴」伴手禮巡迴展售會，將於8月起接力登場。（台南市政府提供）

    「百味台南．好禮相伴」伴手禮巡迴展售會，將於8月起接力登場。（台南市政府提供）

    2025/06/02 14:50

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市經發局推出「百味台南．好禮相伴」伴手禮巡迴展售會，將於8月起接力登場，帶來一場台南魅力的購物盛宴。展售台南特色伴手禮的同時，現場規劃三大活動亮點，消費滿額送抵用券、抽好禮，另加碼舉辦文化體驗DIY活動。

    市長黃偉哲表示，今年巡迴展售將自8月起於SOGO百貨台北忠孝館、桃園台茂購物中心及高雄漢神巨蛋購物廣場陸續登場，串連全國指標百貨據點，行銷台南優質伴手禮，提升台南品牌能見度。

    展售會現場規劃三大活動亮點，單筆消費滿500元，即可獲得100元抵用券，於活動期間內再次消費時折抵使用；於展售會期間，單筆消費滿1000元即可參加抽獎，最大獎為iPad，消費越多中獎機會越高；另推出結合在地文化與手作樂趣體驗活動「平安鹽香包袋」與「藍染小方巾」，分別於忠孝SOGO、高雄漢神巨蛋與桃園台茂場次登場，提升展售會的互動性與文化深度。

    經發局長張婷媛表示，本次外縣市展售除方便外縣市民眾就近採買臺南特色伴手禮，活動另搭配特色DIY體驗活動，讓大家感受到台南的文化魅力與職人精神，透過伴手禮巡迴展售會活動，帶動品牌行銷效益，促進商圈發展與地方經濟活絡，達成永續經營目標。

    「百味台南．好禮相伴」伴手禮巡迴展售會，將於8月起接力登場。（台南市政府提供）

    「百味台南．好禮相伴」伴手禮巡迴展售會，將於8月起接力登場。（台南市政府提供）

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