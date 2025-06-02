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    大正製藥17款藥7月漲價 家庭常備感冒、胃腸藥在列

    大正百保能感冒顆粒將調整售價。（記者林惠琴攝）

    大正百保能感冒顆粒將調整售價。（記者林惠琴攝）

    2025/06/02 14:26

    〔記者林惠琴／台北報導〕新冠疫情將進入高峰，但許多家庭常備的感冒症狀緩解用藥也將喊漲！台灣大正製藥昨（1日）發出公告，包含大正百保能感冒顆粒、大正百保能感冒錠、大正百保能感冒膠囊等17款藥品，將於7月1日起調漲，漲幅介於10至40元不等。

    今年4月「普拿疼」調漲伏冒系列7款產品時，中華民國基層藥師協會理事長沈采穎就示警，整體物價上漲，水電費、人事成本增加，可預期今年藥品應該會陸續調漲。

    台灣大正製藥昨公告指出，由於近年原物料、運輸及製造成本不斷上升，已盡最大努力自行吸收相關成本。然而，為持續維持產品品質與穩定供應，自今年7月1日起，將調整部分產品之售價。

    根據台灣大正製藥的公告內容，總計將調漲17款藥品售價，包含大正百保能感冒藥顆粒6包、26包；大正百保能感冒錠20T、50T；大正百保能感冒膠囊12C、30C；大正百保能止咳糖漿90ml；大正百保能鼻炎膠囊6C、18C；大正胃腸藥錠100T、250T；大正胃腸藥顆粒6P、26P；大正止瀉藥錠24T；仙派碇10T；愛力舒酷爾點眼液14ml；愛力舒視明點眼液14ml。

    整體調漲10至40元不等，其中愛力舒酷爾點眼液、愛力舒視明點眼液漲售價從200元調升為240元，漲幅最高，其次像是大正百保能感冒顆粒26包從430元調高為460元，大正胃腸藥顆粒26P則從400元調整為430元，均漲30元。

    台灣大正製藥股份有限公司1日發布公告將調整部分產品之售價。（圖由沈采穎藥師提供）

    台灣大正製藥股份有限公司1日發布公告將調整部分產品之售價。（圖由沈采穎藥師提供）

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