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    百味台南 伴手禮巡迴展售8月登場

    百味台南、好禮相伴，南市經濟發展局推出優質伴手禮，8月起展開巡迴展售。（記者王涵平攝）

    百味台南、好禮相伴，南市經濟發展局推出優質伴手禮，8月起展開巡迴展售。（記者王涵平攝）

    2025/06/02 14:38

    〔記者王涵平／台南報導〕百味台南、好禮相伴，南市經濟發展局推出優質伴手禮，8月起展開巡迴展售，規劃3大活動亮點，消費越多中獎機會越高。

    經發局表示，台南素有文化古都與美食之都的美名，眾多承載在地故事與職人精神的特色品牌，優質伴手禮透過巡迴展售行銷，也提升台南品牌能見度。今年台南伴手禮巡迴展售將自8月起於SOGO百貨台北忠孝館、桃園台茂購物中心及高雄漢神巨蛋購物廣場陸續登場，串連全台指標百貨據點，擴接觸消費者的機會。

    經發局指出，外縣市展售除方便民眾就近採買台南特色伴手禮，活動另搭配特色DIY體驗活動，規劃3大活動亮點，包括單筆消費滿500元，即可獲得100元抵用券，活動期間內再次消費時折抵使用 （數量有限，送完為止）；展售會期間，單筆消費滿1000元即可參加抽獎，最大獎為iPad，消費越多中獎機會越高；此外，現場特別推出2款結合在地文化與手作樂趣的DIY體驗活動：「平安鹽香包袋」與「藍染小方巾」，分別於忠孝SOGO、高雄漢神巨蛋與桃園台茂登場，提升互動性與文化深度。

    百味台南、好禮相伴，南市經濟發展局推出優質伴手禮，8月起展開巡迴展售。（記者王涵平攝）

    百味台南、好禮相伴，南市經濟發展局推出優質伴手禮，8月起展開巡迴展售。（記者王涵平攝）

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