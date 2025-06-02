照片說真情！台南終身學習「出輯」秀成果

台南《動人百分百．照片說真情》成果專輯出版。（台南市政府提供）

2025/06/02 14:17

〔記者王姝琇／台南報導〕教育局每年辦理「動人百分百．照片說真情」甄選，2024年計有121件投稿，甄選出67位優勝者，集結成專輯正式出版，收錄南市持續終身學習的長者及新住民朋友展現學習成果，分享彼此間自身成長及生活經驗。

邁向終身學習型城市，南市開辦適合不同需求的終身學習課程，如成人基本教育班、新住民教育班、新住民學習中心及國中小補校等。市長黃偉哲表示，連續13年舉辦「動人百分百．照片說真情」活動，讓真情流露的文字與照片，展現學員的學習成果，促進多元文化交流及相互肯定，藉此鼓舞更多民眾投入終身學習的行列，提升生活價值，順應國家社會發展。

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教育局長鄭新輝表示，「動人百分百．照片說真情」徵選以旅遊經驗為題材，描寫台南歷史悠久的文化特色，及參與成人學習課程或活動經驗與感想。甄選分為本國成人組及新住民組，本國成人組作品計33名獲獎，新住民組作品計34名獲獎。

獲選本國成人組優等的南區新興國小成人教育班85歲學員鄭月子，提筆寫下看見台南400的豐富文化與生活樂趣。獲獎作品「台南400幸福樂活遊」描述能吃、能走就是幸福，給孫子們說老古的事，和孩子及孫子看元宵科技花燈，以感恩的心樂在台南生活。

獲選新住民組特優的南區永華國小新住民教育班學員阮梅鸞，作品描述龍年燈會在文化古蹟和美食最多的府城古都臺南舉辦的盛況:知名的「台南400」雙燈區、明華園的精采演出、迎賓區「山海合迎」萬燈點上，輝煌燦爛，吸引各國觀光客前來觀賞，薄海騰歡，令人讚嘆。

台南《動人百分百．照片說真情》成果專輯出版。（台南市政府提供）

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