「基隆－石垣」單程2千元掀熱議 航港局：尚未收到航線申請

日本石垣市市長中山義隆（右4）去年偕同航商拜會我國交通部航港局，希望促成「基隆－石垣」渡輪航線。左4航港局葉協隆局長、左2觀光署時任副署長林信任。（資料照）

2025/06/02 14:20

〔記者蔡昀容／台北報導〕「基隆－石垣」渡輪航線預計9月中旬開航，市場傳出初期單程票價約2000元起，引起熱烈討論，但業者尚未提交航線登記申請。交通部航港局表示，業者資料若齊備，航港局1週內即可完成核定程序，已預先針對場站及旅客動線進行規劃，會積極促成國際固定航線發展。

我國業者華岡集團與日本航運業者合作經營「基隆－石垣」海運客貨運固定航線，航程約7小時265公里，預估今年9月中旬開航，每週3航班往返基隆與石垣島。市場傳出初期單程票價約日幣1萬元起，折合台幣約2000元起，掀起台灣網友熱議，認為比墾丁國旅划算。

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不過，航港局截至目前尚未收到航線登記申請。據了解，業者規劃向韓國方購入「PANSTAR DREAM」渡輪並整修使用，該輪原駛「釜山－大阪」航線，目前業者尚未完成購船流程。

航港局今天說明，實際通航時間要視業者正式提出申請時間而定，按過往作業程序與經驗，若業者申請資料齊備，1週內即可完成固定航線登記作業核定。

為促成這條航線開闢，日本石垣市市長中山義隆去年7月還偕同華岡集團拜會航港局。航港局指出，為利航線開通，已協同港務公司基隆港務分公司等單位，就場站及旅客動線等預作規劃，目前船舶停靠碼頭及動線已有初步安排。

航港局表示，國際固定航線對於航運及觀光發展有所助益，因此樂觀其成，將積極協助業者辦理固定航線登記等事宜，促成航線順利開航，期待透過這條航線的發展，共創台日雙贏。

「PANSTAR DREAM」是RO-RO客貨船，總噸位2萬1688噸，可載運545位乘客、70輛轎車及150輛8噸卡車，或同等體積、重量貨物。客艙均為臥艙，船上設有餐廳、桑拿、娛樂室等。

對於是否影響墾丁觀光，觀光署副署長黃勢芳表示，航線開航初期為了引客，價格可能較優惠，若是夜間開航，能替旅客省去一晚住宿費用，加上旅客好奇掀起嘗鮮潮，確實具一定誘因，並提供旅客更多元的遊憩選擇。

不過，黃勢芳分析，船運舒適度會受海象、季節等影響，不是人人能接受，長期下來還是回歸市場機制；加上渡輪乘載量有限，佔整體國旅市場比例並不高，應不至於大幅影響墾丁市場。他強調，搭船旅遊及墾丁國旅各有其客群，新增航線是提供旅客更多元遊憩選擇。

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