小黃魚檢出禁藥 食藥署罰台南供應業者24萬

最新禽畜水產品的動物用藥殘留檢測中，有1件小黃魚不符規定。（食藥署提供）

2025/06/02 14:18

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署今（2）日公布最新禽畜水產品藥物殘留檢測結果，其中1件小黃魚不合格，出現不得檢出的恩氟奎林羧酸（Enrofloxacin），過量使用可能會導致腸胃不適等，台南市政府已依法裁處供應業者24萬元。

食藥署今日公布今年3至4月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，主要於進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。

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食藥署中區管理中心主任陳姿伶表示，此次針對禽畜水產品的動物用藥殘留總計檢驗453件，其中1件檢出動物用藥殘留不符合規定；禽畜產品農藥殘留則檢驗173件，均符合規定。

唯一一件不合格水產品是在嘉義市東區漁翁冷凍食品有限公司抽驗的小黃魚，檢出恩氟奎林羧酸0.03 ppm（百萬分之一濃度），標準值則為不得檢出，供應業者是位於台南市的阿銓冷凍水產商行，已被台南市政府依法裁處24萬元。

根據食藥署資料，恩氟奎林羧酸是氟奎諾酮（fluoroquinolone）抗生素之一種，屬於廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌具有抗菌作用。農業部核准於牛、豬及家禽類使用，用於治療沙門氏桿菌症、大腸桿菌症、巴斯德桿菌症、黴漿菌感染及對恩氟奎林羧酸敏感的細菌所引起的感染症，但未核准於水產動物使用，若過量使用可能會導致腸胃不適等。

食藥署呼籲食品業者對於販售的禽畜水產品，應保留進貨來源證明文件，例如發票、收據或憑證至少5年，以利追溯來源。另建議消費者應避免購買來源不明的禽畜水產品，並優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好的商家，以保障消費權益。

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