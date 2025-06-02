雲林學子數學英文成績不佳 議員要求縣府解決

提升學生學習興趣，縣府在六大學區建置科技教育自造中心，增加學生的實作體驗。（記者黃淑莉攝）

2025/06/02 13:53

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣國中生近3年國中教育會考成績，英語、數學科待加強C占比都超過30%，縣議員李明哲今（2）日在議會質詢，要求縣府加強提升學習成就將C降至30%、精熟A能提高至18至20%。雲林縣長張麗善指出，議員的目標也是縣府努力的方向，未來會持續推動創新教學與教育資源整合，加強家庭與學校合作，提升學生學習表現。

李明哲今天在議會以近3年雲林國中生會考成績統計資料，指縣內學生各科成績在基礎B占多數約50至70%，精熟度A占10至16%，待加強C為15至34%，其中又以英語、數學表現最不理想，C的比例分別高達34%、32%。

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李明哲說，國中教育是很重要階段，學生學習成就不像打水球一蹴可及，學校及家庭等各方面都要配合，希望縣府朝C減至30%以下，A提高至18至20%的目標來思考解決方法。

縣府教育處長邱孝文答詢表示，雲林國中學生會考成績B比例在全國之上，加A減C也是縣府目前努力方向，目前縣府透過國教輔導團、科技數位學習等多項措施提升教學品質，尤其智慧黑板應用實測發現學習成效顯著變好。

邱孝文說，專注力是學生課堂學習很要重一環，傳統的教聽方式學生很容易走心，培養學生的學習動機外，老師的教學方式也要改變，透過數位工具輔助增加互動，吸引學生注意及專心，此外透過社團活動、與生活結合的學習引發學習興趣，也能提升學習效果。

張麗善強調，議員的目標也是縣府這幾年努力的方向，縣府已建置「智慧校園APP平台」，即時傳遞教育政策與學校資訊，師資培訓方面，山海區皆設有教師研習中心，推動智慧科技教學同步發展，還有各學區也設立科技自造教育中心，培養學生對科技的興趣與實作能力，讓學生透過沉浸式體驗學習，未來會持續推動創新教學與教育資源整合，提升雲林縣整體教育品質。

雲林縣議員李明哲針對雲林縣國中生教育會考成績提出質詢，要求縣府朝加A減C目標努力。（記者黃淑莉攝）

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