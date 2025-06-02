被轟彰市最亂一條街！中民街攤販占道成災 市長、警方回應了

中民街沿線攤販占據人行道與車道，行人與車爭道交通混亂。（記者張聰秋攝）

2025/06/02 14:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市三民市場旁的中民街，平日白天就已成為市場外溢生意區的熱點，假日更是擁擠混亂，大量攤販占據人行道、路肩，甚至店家也將商品直接擺上馬路，交通混亂不堪，機車臨停空間難尋。相關亂象存在已久引發民怨，網友在臉書社團「彰化人大小事」怒批中民街是「彰化市最亂的一條街」，要求市公所與警方嚴加取締。

有網友貼出照片指出，中民街上的一間花店擺設過多，導致機車被迫停在快車道上，十分危險。留言區討論熱烈，不少人附和，「旁邊的水果攤也是亂源，占到機車道」、「早上8點根本難以通行」，更有人批評警方怠忽職守，「大家都知道，只有警察不知道」，還有人直言「彰化市根本是行車地獄」。

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也有網友質疑，「花店占車道怎麼沒人管？」、「這就像賭、毒、娼一樣，全民皆知、警察看不到」。不少網友呼籲應劃設紅線、長期派員執法，「否則一兩週又會打回原形」。

張姓當地居民指出，中民街亂象已經存在多年，卻遲未見市公所具體改善作為，早上出門還得看攤販營業時間，根本寸步難行。

對此，彰化市長林世賢表示，將展開柔性勸導，若已影響交通、危及用路人安全，會同警方依法取締。

彰化警分局長林英煌也強調，若勸導無效，將啟動清道專案，移除不應設於道路的物品，並視情況劃設紅線、每日強力執法，依《道路交通管理處罰條例》第82條可處1200元至2400元罰鍰。

「取締違規攤販或路霸對我們來說也是陣痛，理應苦民所苦，但偏偏又是違規。」林英煌直言，中民街的問題非冰山一角，開罰只是手段，根本之道還是要引導攤販進入合法市場空間做生意，才能長久改善亂象。

民眾騎車穿梭在植物盆栽與機車之間，動線明顯受阻。（記者張聰秋攝）

彰化市中民街就在三民市場旁，路旁成了攤商與店家做生意的地方，成了市場外溢生意區的熱點，衍生交通問題。（記者張聰秋攝）

攤商在騎樓下與車道邊擺攤做生意，民眾機車停到車道上，才能下車購物。（記者張聰秋攝）

彰化市中民街攤販與店家占用道路違規營業的亂象，讓當地居民非常頭痛，早上外出寸步難行。（記者張聰秋攝）

連貫彰化市三民路與中正路段的中民街，成了三民市場外溢做生意的熱區，衍生交通亂象與路霸問題。（記者張聰秋攝）

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