澎湖後寮天堂路魚灶命名混亂 縣府旅遊處更名「舢舨垵」

後寮天堂路魚灶舊名「舢舨垵」，網紅稱為「三八垵」。（記者劉禹慶攝）

2025/06/02 15:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近日因禁止車輛通行、電動接駁車，引發正反兩派爭論的白沙後寮天堂路，再因魚灶名稱出現爭議，文史工作者許玉河提出舊名「舢舨垵」，糾正澎湖縣政府官方網站澎湖GO平台「三八垵」網紅名稱，澎湖縣政府旅遊處決定從善如流，更名為「舢舨垵」，比較符合當地的說法。

許玉河表示，1985年台灣電影《鹿港摸乳巷》問世後，從此，到處都有摸乳巷。包括澎湖中央街也有了摸乳巷，但住在中央街的居民，並沒有「摸乳巷」這種說法。以摸乳巷為名，一點古蹟的價值都沒有，有的只是為了迎合觀光的說法，而這觀光不過就是帶著情色的好奇心罷了。其次，文中提及：「整建後中央街變寬敞了」，中央街有擴寬？真是令人匪夷所思。

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諸如此類亂象，許玉河表示，包括許家村被稱為「彩繪村」，「巷仔」被稱為八卦巷；後寮舢舨垵被戲稱為「三八垵」。澎湖地名被亂改、胡亂命名，不勝枚舉。如果不去思考這種亂象，公部門又隨之起舞，這對澎湖造成的傷害，與外來殖民統治有何異？「三八」、「摸乳」有「八卦」，難道這就是澎湖公部門喜愛的調調？

針對許玉河的建議，澎湖縣政府旅遊處表示，當初平台的規劃，以自由行旅客為主，因為導航地圖標示為「三八垵」，就像後寮天堂路舊名為後寮舊東碼頭，但地圖上以天堂路稱之，擔心標明「舢舨垵」，自由行遊客找不到，但因許玉河提出建議，已要求建置廠商更名，並與google地圖建議更名為「舢舨垵」。

後寮天堂路舊稱為後寮東碼頭。（記者劉禹慶攝）

經過許玉河建議，澎湖縣政府旅遊處從善如流更名為「舢舨垵」。（記者劉禹慶翻攝）

官方澎湖GO網站，原以網紅「三八垵」命名。（記者劉禹慶翻攝）

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