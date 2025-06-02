全國去年詐騙財損502億 教育部攜手專家打造校園防護罩

為協助師生能夠因應4大危機「防制詐騙、防制校園霸凌、降低交通安全事故、防制學生藥物濫用」，教育部今（2）日首次辦理「四防齊心守護校園安全」大專校院種子師資培訓。（教育部提供）

2025/06/02 13:21

〔記者林曉雲／台北報導〕依最新統計，台灣去年因詐騙案遭受損失逾502億元，平均每天發生336件，日均財損超過1億元。為協助師生能夠因應4大危機「防制詐騙、防制校園霸凌、降低交通安全事故、防制學生藥物濫用」，教育部今（2）日首次辦理「四防齊心守護校園安全」大專校院種子師資培訓，與刑事局偵查員、律師、學者及洗錢防制辦公室等，開啟跨領域合作新篇章，共同打造安全友善的校園防護罩，參訓學員以報名「反詐騙」最踴躍。

教育部學特司科長張惠雯說明，培訓展現高度專業性與實務性，由4大議題領域專業講師授課，包括行政院洗錢防制辦公室執秘蘇佩鈺、國立陽明交通大學教胡守任教授、傳勝律師事務所律師呂丹琪及內政部警政署刑事警察局偵查員徐健銘。

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課程內容以新型態詐騙手法、提升機車防禦駕駛知能、霸凌的處理與因應、新興毒品的介紹等重要議題，並結合最新的政策法令與相關案例，協助參訓學員精準掌握各主題的宣導重點。

張惠雯表示，參訓學員以報名「反詐騙」最踴躍，講師將反詐騙課程內容緊扣時事脈動，聚焦於新型態詐騙手法，並輔以實際案例，如假交友誘導匯款、假冒電商客服盜刷等情境模擬，課程也說明洗錢三階段與人頭帳戶危害，強調不可提供帳戶與販售提款卡的法律責任。

研習也突破傳統單向授課模式，強調「做中學」互動體驗，不僅透過講座授課獲得專業知識，並依據各校特性與需求，與授課講座共同研討，「因地制宜」設計專屬的宣導簡報，並進行分組試教演練，即時回饋與精進教學技巧，大幅強化學員的教學與宣講能力，以期將培訓效益最大化，有效提升日後校園宣講推廣成效。

行政院洗錢防制辦公室執秘蘇佩鈺蘇佩鈺，教授大專師防制詐騙。（教育部提供）

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