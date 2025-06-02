中小學生手機管理草案 學生團體EdYouth籲參考勞資協議加重多數決

教育部昨舉辦中小學生手機管理草案學生座談會，學生團體EdYouth今發聲明建議，無共識時可採勞資協議加重多數決。（EdYouth提供）

2025/06/02 13:34

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部昨日召開中小學生手機管理草案座談會，學生團體EdYouth今（2）日發聲明，呼籲落實分級管理及申訴機制。理事長蔡其曄表示，未來除了應在管理委員會上擁有3分之1學生代表出席，教育部亦可思考在決議部分改採共識決，若無法達成共識，得參考勞資協議由4分之3的加重多數決門檻形成決議。

針對草案「高級中等學校到校期間除用於學習活動、個人特殊需求（如：緊急必要聯繫）或經第四點程序討論通過之在校作息時間外，載具應關機，且應由學校以同一方式管理。」蔡其曄表示，教育部原意應是保留校園循民主程序討論之空間，但因敘述以例外方式表列，在上路後恐會面臨校方與學生針對條文內容解釋不同，進而引發學生和教師間不必要的衝突。

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蔡其曄表示，教育部應強化該條「由校方與學生共商管理形式」及「管理時間、空間」的彈性，保障學生在學習活動中合理使用的權利，並引導學生正確使用行動載具的觀念及數位公民教育，讓學生養成科技自律的觀念。

EdYouth聲明肯定教育部此次條文草案修正方向、並願意聆聽學生意見，但提醒教育部應考量實際執行層面的可行性，令學生意見在校園內不會被忽視，教育部亦須確保不同地區的學生都能有相同參與座談會的權利，避免中南部等地區學生在草案修訂過程中被邊緣化。教育部資科司長吳穎沺回應表示，統整後看時間安排是否可行。

此外，有學生代表擔心學校無法落實，希望教育部加強對各校的監督與查核，確保學校依原則的精神與範本內容實施。彭富源回應，將確認在各縣市政府及國教署都有固定的申訴管道，現有機制將繼續加強和努力。

高雄學生民主聯盟主席萬儀梵表示，部分學生激烈反應，可能來自於對制度及草案積累的不滿與失望，學生情緒值得被聆聽，但希望能夠聚焦於原本討論的管理政策。

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