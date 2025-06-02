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    2025下半年綠色環境給付補申報作業 各縣市陸續受理申請

    農糧署輔導農民種植進口替代雜糧作物。（圖由農糧署提供）

    農糧署輔導農民種植進口替代雜糧作物。（圖由農糧署提供）

    2025/06/02 13:34

    〔記者楊媛婷／台北報導〕2025年下半年綠色環境給付計畫補申報作業，各縣市都將陸續於6月開始受理申請，農糧署表示，今年初尚未完成申報下半年耕作措施的農民，把握於當地縣市政府公告受理的時間內，到原申報地公所或農會申請。

    綠色環境給付計畫措施固定於每年1月受理申報，農民須做好全年種植規劃，並於年初同時申報全年2次的耕作措施，農糧署表示，考量部分農民下半年耕作規劃需求，年初未能同時申報2次者，可以把握申報地縣市政府公告的補申報期，補辦理1次耕作期間起始日為6月1日以後的耕作措施。

    農糧署進一步指出，若實際種植情形與原申報內容不相同時，農民需在原申報耕作期間開始之前，至申報地公所（農會）辦理變更，變更後的耕作期間起始日須晚於變更日；耕作期間一旦開始，將不受理變更申報。

    隨公糧的輔導收購價格調整，為維持稻作轉雜糧拉力，農糧署表示，各項作物轉（契）作、休耕等措施，轉作休耕獎勵金每公頃提高1萬元，另為鼓勵二期稻作田區改種植旱作雜糧，特別針對2018至2021年間任一年度二期作有申報種稻紀錄田區，若有申報本年下半年「綠色環境給付計畫」轉作或契作措施，現地經勘（抽）查合格，且確實未於當地二期稻作期間種植水稻，將加發「不種稻轉作獎勵金」每公頃1.5萬元，但若被查獲有種植二期稻作事實，當年度即無法領取本項加碼獎勵金。

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