節慶商機旺！端午連假 台南吸引逾103萬人次遊客到訪

海安商圈夜晚民眾湧入欣賞街頭藝人表演。（圖由台南市政府提供）

2025/06/02 13:29

〔記者王姝琇／台南報導〕據觀旅局統計，端午連假有逾103萬人次到訪台南各大觀光景點，光是市區商圈就有超過59萬人次湧入，台南國際龍舟賽相關活動更是帶動區域參觀人潮，安平老街與運河周邊連日來遊客滿滿，帶來節慶文化觀光商機。

市長黃偉哲表示，很開心大家在端午這個「粽」要時刻，能在台南一同歡慶度過，不論是感受熱血沸騰龍舟賽、在地文化體驗、巷弄市集或應景美食等，都讓旅客「粽」望所歸不虛此行，一起沉浸在台南限定的節慶氛圍中。進入夏季，精彩水域活動已開始展開，邀全國旅客到台南感受海洋城市的獨特魅力。

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觀旅局長林國華表示，今年端午連假，安平老街與運河、新化老街、鹽水老街及菁寮老街有逾13萬人次遊客走訪，其中安平運河舉辦龍舟賽，加上亞果安平遊艇碼頭的台南帆船嘉年華活動，帶動區域參觀人潮。最熱鬧的還是屬市中心的國華海安河樂、小西門、南紡及三井商圈、孔廟與赤崁樓古蹟園區周邊、水交社、市立圖書館新總館周邊，連假累計逾59萬人次到訪。

濱海景點如漁光島、黃金海岸、北門遊客中心、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道及台江國家公園，吸引許多遊客到海邊踏浪及欣賞美麗的夕陽，連假期間有逾19萬人次來親水遊憩。

夏季適合上山避暑及戶外踏青遊憩景點，如關子嶺風景區、梅嶺風景區、虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤、隆田文化資產教育園區、尖山埤渡假村烏山頭水庫風景區，連假期間有逾5萬人次踏青健行。

室內親子共遊的博物館景點，如頑皮世界野生動物園、奇美博物館、台灣歷史博物館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、臺南美術館、善糖文化園區、十鼓文創園區及總爺藝文中心，連假期間有逾5萬人次入館參觀。

林國華表示，台南精彩活動持續不間斷，包括一年一度的「台南夏夜音樂節」、「七股海鮮節」還有做為台南代表性水果舉辦的「台南國際芒果節」等，不但結合在地特色，也讓民眾在夏日時光中感受台南的多彩風貌，一定讓大家都能滿載而歸。

遊客到安平老街遊覽吃美食。（圖由台南市政府提供）

運河畔舉辦龍舟賽帶動參觀人潮。（圖由台南市政府提供）

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