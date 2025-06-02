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    累積停車費4萬多！彰化這車放半年 員林公所下通牒要吊走

    這部神秘汽車停路邊半年，4萬多元的停車費欠繳，公所預定本週移車。（記者顏宏駿攝）

    這部神秘汽車停路邊半年，4萬多元的停車費欠繳，公所預定本週移車。（記者顏宏駿攝）

    2025/06/02 13:55

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市中正路一處路邊停車位，一輛小客車一停就是半年，公所以文書通知車主前來移車未果，至今已累積4萬多元的停車費，創下彰化縣路邊停車最高收費紀錄，且目前還以每日240元增加中。上週公所下「最後通牒」，在該車貼上「移車公告」，若本週未來移走，將依規定拖吊到縣警局的拖吊場保管。

    這部福斯品牌的車子被市民譏為「公所提款機」，從去年12月開始停，至今仍未移動，公所「日領240元」，收費員每天持續開單，至今已累積厚厚一疊停車證明單，為「保留證據」，避免被雨淋溼，收費員還貼心把累日的收費單放入塑膠袋內。

    市公所農經課長黃吉城說，他們早就透過監理單位取得車主資料並寄發通知書，希望車主儘速前來移車，惟一直沒出現，累積至今已有4萬多元的停車費，這已是彰化歷史最高的路邊停車費。

    他說，路邊停車逾半年，「停車費破表」，過去從未發生過類似案例，為避免費用持續增加，他們在上週在該車貼上「移車公告」，根據《彰化縣公有停車場收費自治條例第9條》規定，同一汽車停車格位連續停車逾7日，經責令移置後，仍未移置者，得通知警察機關將車輛移置拖吊場。

    黃吉城表示，若本週車主仍未來移車，他們會通知彰化縣警局將車主拖到拖吊場停放，屆時收費就依拖吊場的保管費。

    黃吉城強調，該車一停就是半年，公所已透過各種管道通知或散發移車消息，但至今仍未收到車主或其家人的回應，這次貼出「移車公告」算是「最後通牒」，希望車主不要再跟自己荷包過不去，趕快來移車。

    這部車子的車主究竟是誰？也引發市民討論。有消息指出，由於停車位置近彰化地院和員林簡易法庭，車主很可能開車出庭停車，後來被羈押進看守所，以致無法「出關」移車。但此消息並未獲得相關單位的證實。

    公所在引擎上貼移車公告，若一週內不移車，將委由縣警局拖至拖吊場保管。（記者顏宏駿攝）

    公所在引擎上貼移車公告，若一週內不移車，將委由縣警局拖至拖吊場保管。（記者顏宏駿攝）

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