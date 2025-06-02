竹縣議員吳傳地抨擊新豐紅樹林濕地工程如廢墟 楊文科：立即改進

新竹縣新豐鄉紅樹林濕地工程延宕多年迄未完成，今天被民進黨籍縣議員吳傳地抨擊猶如廢墟。（記者黃美珠攝）

2025/06/02 13:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新豐鄉紅樹林生態保護區是北台唯一的紅樹林混生林，本就是旅遊勝地，縣府2019年爭取漁業署補助辦理「新豐紅樹林濕地生態環境教育展示設施工程」，卻因包商沒有按圖施工等導致解約後，又因彼此對工程款金額認定差異過大而訴訟迄今無法完成。民進黨籍縣議員吳傳地今天抨擊工地現場鷹架橫陳、有的鐵網生鏽猶如廢墟！自雙新自行車道開通，從桃園引入大量的觀光客後，經比較桃、竹2縣市的休憩設施，反而打擊新竹縣的觀光發展，要求縣府儘速完工，以跟上雙新自行車道通車後的腳步。

縣長楊文科直言，這個工程紛爭影響縣府形象很大，不僅縣議員吳傳地，就連議長張鎮榮也非常關心。縣府會立即改進，他將請農業處先確定法令上如何把工程解決掉，儘速依法、依規做個了斷。

請繼續往下閱讀...

吳傳地說，既然工程紛爭都已經鬧上法院，契約也終止了，他認為不用等法院仲裁結算金額到底多少，這跟目眼前這些工程都沒有關係，所以請縣府農業處應儘速完成涼亭和觀景台，讓紅樹林混生林的相關休憩設施跟上雙新自行車道通車後的腳步。否則這個工程再纏訟10年，現場就這樣擱著嗎？

縣府農業處表示，新豐紅樹林濕地生態環境教育展示設施工程是2019年漁業署補助辦理的，總計畫經費4360萬元。但公開招標的得標包商，除沒公共工程經驗和三級品管觀念，施工期間還有多項材料沒有依材料管制總表提送審查核定就逕自進場施作。

設計監造單位也多次反映包商有多處沒有按圖施工、相關材料試驗報告都不符合契約規定、施工品質不好、還拒絕依設計監造單位所開立的缺失做改善，2020年包商便跟縣府申請終止契約。

由於當時已屆中央列管計畫期程，縣府跟漁業署商討後決定就地結算，2021年先由縣府對包商辦理，去年計畫期滿再跟漁業署辦理。只是有些工項包商雖有進場，卻被認定部分是不合格品，所以縣府不予計價，也因此發生包商和縣府對於工程完成度認定出現83%和49%的重大差距。包商請款3800多萬，縣府只願實付2014萬多，包商不滿，一度申請公共工程委員會調解，6次無果後，2022年包商提告縣府要求給付工程款，雙方纏訟迄今還沒下文。

縣府表示，因委任律師主張為了保全證據，必須現況保存著，縣府農業處因應之策，就是先移除會有影響安全顧慮的鷹架部分，另為了便利遊客動線，木棧道部分做了L型轉角。所以縣府農業處評估目前在紅樹林生態區，遊客入場參觀安全無虞，但確實是景觀不佳。

新竹縣新豐鄉紅樹林生態保護區是北台唯一的水筆仔和海茄苳混生林。（記者黃美珠攝）

民進黨籍新竹縣議員吳傳地要求縣府，不用等到法院判決結果，先把紅樹林的休憩設施完成，趕上雙新自行車道通車後的腳步。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（中）坦言，新豐紅樹林濕地工程延宕多年已經影響縣府形象。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法