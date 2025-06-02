企業員工為新竹動物園製作玩具 模擬野外氣味刺激孟加拉虎嗅覺

馬來熊抱著驚喜箱裡的麻布袋，以利爪和撕咬的方式嘗試破壞袋體，有效拉長覓食時間，並刺激動物在取食過程中展現本能行為。（市府提供）

2025/06/02 13:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台灣羅德史瓦茲公司日前號召120位員工及眷屬前往新竹動物園，發揮創意，為園內動物製作行為豐富化玩具，為動物們帶來更多刺激與樂趣，同時也響應動物認養計畫，實際參與提升動物福祉的行動。

總經理郭毓麟表示，他們為孟加拉虎「睏寶」製作香料袋，模擬野外氣味刺激牠的嗅覺，有助於維持其原始本能。透過「動物行為豐富化」策略，可有效改善圈養動物的生活環境，減少因壓力與孤獨引發的健康問題，促進動物福利，進而達到生物多樣性保護的目標。

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動物園表示，當台灣羅德史瓦茲員工與眷屬及動物園保育員看到動物體驗玩具，展現出活力與自然行為時，都感受到這3個月來的努力與付出是多麼值得。原來到動物園不僅能欣賞動物，還能親手為牠們設計玩具，帶來真正的改變與快樂。

狐獴藏食玩具以塑膠網作為屏障，並鋪設乾草增加覓食難度，讓狐獴用挖掘、翻找的方式找尋藏在其中的麵包蟲，有效拉長覓食時間，增進攝食豐富化。（市府提供）

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